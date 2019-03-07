Помер Майк Гроуз – перший рок-гітарист гурту Queen

507 Читать новость на русском
Гурт Queen (Майк Гроуз – ліворуч)
Гурт Queen (Майк Гроуз – ліворуч) / Zerkalo.az

Рок-гітарист з відомого британського гурту Queen Майк Гроуз помер цими днями. 6 березня на своїй сторінці у Facebook про це повідомив повідомив барабанщик Queen Роджер Тейлор.

Майк Гроуз був першим бас-гітаристом групи Queen, яка офіційно почала своє існування у 1971 році. Тоді у складі гурту вже був соло-гітарист Брайан Мей і легендарний соліст Фредді Мерк'юрі.

Читайте також: Продовження історії: в квітні вийде новий фільм про гурт Queen і Адама Ламберта

"Так сумно чути про мого старого друга Майка Гроуза, якого я вперше почув у групі під назвою "The Individuals", коли ми ще були в школі. Він завжди звучав круто. Спочивай з миром", – сповістив про смерть музиканта Роджер Тейлор.

Що відомо про Майка Гроуза?

Про життя і творчість музиканта відомо небагато. Роджер Тейлор у 1970 році запросив у групу Майка, оскільки був з ним добре знайомий. За неофіційними даними, тоді Гроузу було всього 22 роки. У складі Queen він побув кілька місяців і лише три рази взяв участь в концертах. Рок-гітарист вирішив покинути гурт і на його заміну прийшов вже всім відомий бас-гітарист Джон Дікон. Незважаючи на розбіжності в групі, музиканти протягом всього життя підтримували хороші стосунки.


Майк Гроуз, Роджер Тейлор, Фредді Мерк'юрі і Браян Мей / imagenesmy.com

Що саме відбувалось в житті Гроуза після відходу від Queen – достеменно невідомо. У ЗМІ розповідали, що він покинув музичну справу і пішов в малий бізнес.

blog_ava
Посольство Росії у Великобританії опублікувало лист сина загиблої в Еймсбері жінки Путіну
сьогодні
2649
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Музика Втрати
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт кольорових млинців на молоці
сьогодні 11:39 Рецепт кольорових млинців на молоці
Богданна Рибак 70
Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
6 березня 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
Ірина Буртик 1715
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
5 березня 17:30 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 2787
Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
5 березня 17:03 Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
223
Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
5 березня 12:50 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
2183
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук