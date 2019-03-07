Помер Майк Гроуз – перший рок-гітарист гурту Queen

Рок-гітарист з відомого британського гурту Queen Майк Гроуз помер цими днями. 6 березня на своїй сторінці у Facebook про це повідомив повідомив барабанщик Queen Роджер Тейлор.

Майк Гроуз був першим бас-гітаристом групи Queen, яка офіційно почала своє існування у 1971 році. Тоді у складі гурту вже був соло-гітарист Брайан Мей і легендарний соліст Фредді Мерк'юрі.

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"Так сумно чути про мого старого друга Майка Гроуза, якого я вперше почув у групі під назвою "The Individuals", коли ми ще були в школі. Він завжди звучав круто. Спочивай з миром", – сповістив про смерть музиканта Роджер Тейлор.

Що відомо про Майка Гроуза?

Про життя і творчість музиканта відомо небагато. Роджер Тейлор у 1970 році запросив у групу Майка, оскільки був з ним добре знайомий. За неофіційними даними, тоді Гроузу було всього 22 роки. У складі Queen він побув кілька місяців і лише три рази взяв участь в концертах. Рок-гітарист вирішив покинути гурт і на його заміну прийшов вже всім відомий бас-гітарист Джон Дікон. Незважаючи на розбіжності в групі, музиканти протягом всього життя підтримували хороші стосунки.



Майк Гроуз, Роджер Тейлор, Фредді Мерк'юрі і Браян Мей / imagenesmy.com

Що саме відбувалось в житті Гроуза після відходу від Queen – достеменно невідомо. У ЗМІ розповідали, що він покинув музичну справу і пішов в малий бізнес.