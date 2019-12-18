Помер популярний блогер Мопс дядя Пес: що відомо про колишнього зека

17 грудня помер популярний відеоблогер, колишній в’язень Сергій Новик, який в мережі був відомим під псевдонімом Мопс дядя Пес. Новику було 46 років.

Причина смерті – двостороння пневмонія. Народився блогер у 1973 році в місті Біла Церква, останні роки мешкав в Бердичеві. Більшу частину свого життя, а саме 27 років, він провів за ґратами. Відомо, що він страждав від наркотичної героїнової залежності.

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Популярність в мережі отримав після того, як зі своїм другом Андрієм Щаділом, на власному YouTube-каналі почав виконував різні завдання від глядачів. У рамках завдань Щаділо навіть бив Мопса за гроші. Вперше відео з Мопсом з'явилося у 2014 році, коли він разом зі співкамерником записав відео під назвою "Мопс не гребінь". Ролик в мережі розлетівся на цитати.

У 2016 році Щадила і Новика звільнили з-під варти, після чого вони почали активно знімати стріми. У 2017 році Сергій Новик став учасником популярного шоу "Суперінтуїція" на Новому каналі, ведучим якого був Сергій Притула.



Помер Мопс дядя Пес

На YouTube-канал колишнього в'язня підписано 454 тисячі осіб, кожне нове відео набирало тисячі переглядів, деякі з них досягали мільйона. Загальна кількість переглядів відеоблогера перевищила 95 мільйонів.

Останнє відео Мопса дядя Пса вийшло на його каналі 16 грудня 2019 року. Колега Новика, який допомагав йому проводити стріми Андрій Щаділо приїхав до нього в гості. На відео помітно, що фізичний стан блогера надто кепський: його обличчя було покрите зморшками і розмовляти чоловікові було важко. Щаділо в бесіді дорікнув товаришу, що він надто захоплюється алкоголем і наркотиками.

Останнє відео Мопса дяді Пса: дивіться онлайн