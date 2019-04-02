Помер Олександр Васильєв – зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів"

У Санкт-Петербурзі помер відомий російський актор Олександр Васильєв, найбільш відомий за участю в серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів". На час смерті йому було 60 років.

Про смерть актора написав російський "Пятый канал". За даними ЗМІ, Олександр Васильєв помер 31 березня після тривалої хвороби. Що саме стало причиною смерті зірки, наразі не розголошують.

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На новину відреагували представники кіностудії "Ленфільм", з якою тривалий час співпрацював Олександр Васильєв. Колеги актора зізнались, що це велика втрата, адже чоловік не тільки був талановитим актором, але й хорошою людиною.

"Ми будемо пам'ятати його життєрадісною, уважною, доброзичливою людиною, талановитою і завжди готовою прийти на допомогу. Його оптимізм, енергія, позитивний заряд передавалися всім навколо. Олександр був носієм того духу "старого доброго" "Ленфільму", його традицій і звичаїв", – розповіли у "Ленфільмі".

Церемонія прощання з Олександром Васильєвим відбудеться у середу, 3 квітня. Поховають актора на Смоленському кладовищі.



Помер актор Олександр Васильєв / Ленінфільм

Сам Олександр Васильєв вів досить скромне життя та уникав світські заходи. За час своєї кар'єри він зіграв у кінострічках "Особливості національного полювання", "Блокпост", а також в серіалах "Агент національної безпеки", "Чорний ворон", "Бандитський Петербург", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Мажор" та ін.