Помер оскароносний Норман Гімбель – автор відомих пісень

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Помер Норман Гімбель – володар премії "Оскар" та автор відомих пісень
Помер Норман Гімбель – володар премії "Оскар" та автор відомих пісень / www.hollywoodreporter.com

У США помер автор слів до знаменитих пісень Норман Гімбель. За свою творчість чоловік отримав найпрестижнішу нагороду – "Оскар". На час смерті Норману Гімбелю був 91 рік.

Про смерть знаменитості повідомив його син Тоні Гімбель, передає The Hollywood Reporter

За інформацією ЗМІ, помер Норман Гімбель у своєму помешканні в Каліфорнії. Сталось це ще 19 грудня, однак, ймовірно, родичі 91-річного лірика не хотіли розголошувати сумну звістку. 

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Родичі та близькі зазначили, що все життя Нормана Гімбеля було пов'язане з музикою. За 30 років він створив понад 150 пісень, які майстерно аранжували. 

"Я завжди відчував, що лірика була геніальною під пером Нормана. Його тексти мають надзвичайну красу і чутливість, розуміння стану людини", – розповів композитор Чарльз Фокс, який співпрацював з Норманом Гімбельом.

Народився Норман Гімбель 16 листопада 1927 року в нью-йоркському Брукліні. Свою кар'єру він починав з видавцями Девідом Блюмом і Едвіном Х Моррісом. Перші його твори співав Енді Вільямс. Згодом пісні Нормана Гімбеля виконували Френк Сінатра, Майкл Джексон, Аліша Кіз та ін.

Вперше про талановитого поета заговорили після виходу вестерну "Ricochet Romance" в 1954 році, де зазвучали композиції лірика. Після цього Норман Гімбель розпочав свою роботу в кіно і на телебаченні, написавши пісні для таких популярних шоу, як Laverne & Shirley, Wonder Woman і HR Puffnstuff. Вже у 1980-му чоловік отримав найпрестижнішу нагороду – "Оскар" за оригінальну пісню в фільмі "Норма Рей". 

Та це не єдина нагорода, якою міг похизуватись Норман Гімбель: співпраця з Чарльзом Фоксом принесла обом премію "Греммі" в 1973 році. Відзнаку вони отримали за пісню "Killing Me Softly", яка стала найвідомішою з доробку Нормана Гімбеля. 

Дивіться кліп до пісні "Killing Me Softly" (відео):

У 1984 році легендарний поет був введений в Зал слави письменників.

Теги: LifeStyle Музика Втрати
Джерело: Lifestyle
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