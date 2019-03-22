Помер російський актор Петро Зайченко

21 березня на 76-му році життя помер російський заслужений артист Петро Зайченко. Актор зіграв у таких популярних фільмах, як "Парад планет", "Плюмбум, або Небезпечна гра", "Таксі-блюз", "Сибір. Монамур", "Вільне плавання" та інших. Також знімався у серіалах "Далекобійники", "Хіромант", "Дільниця", "Софія", "А у нас у дворі" та "Лягавий".

Про смерть дідуся розповіла онучка, Ксенія Амірова, зазначивши, що у нього за останній час трапився уже третій інфаркт. Актора поховають на кладовищі у Волгограді поруч з дружиною, яка померла 2 роки тому. Похорон актора запланований на суботу, 23 березня.

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"Дідуся поховають поруч з його дружиною Валерією Миколаївною на кладовищі Волгограда, вона померла два роки тому від хвороби. Швидше за все, похорони відбудуться в суботу", – сказала Амірова інформагенству ТACC.

Відомо, що на початку лютого у Зайченка стався черговий інфаркт, стан його був стабільно важким.