Помер російський актор Петро Зайченко

1858 Читать новость на русском
Помер Петро Зайченко - причина смерті, чому помер актор
Помер Петро Зайченко

21 березня на 76-му році життя помер російський заслужений артист Петро Зайченко. Актор зіграв у таких популярних фільмах, як "Парад планет", "Плюмбум, або Небезпечна гра", "Таксі-блюз", "Сибір. Монамур", "Вільне плавання" та інших. Також знімався у серіалах "Далекобійники", "Хіромант", "Дільниця", "Софія", "А у нас у дворі" та "Лягавий".

Про смерть дідуся розповіла онучка, Ксенія Амірова, зазначивши, що у нього за останній час трапився уже третій інфаркт. Актора поховають на кладовищі у Волгограді поруч з дружиною, яка померла 2 роки тому. Похорон актора запланований на суботу, 23 березня.

Читайте також: Похорони Марлена Хуцієва: режисера поховали поруч з Началовою

"Дідуся поховають поруч з його дружиною Валерією Миколаївною на кладовищі Волгограда, вона померла два роки тому від хвороби. Швидше за все, похорони відбудуться в суботу", – сказала Амірова інформагенству ТACC.

Відомо, що на початку лютого у Зайченка стався черговий інфаркт, стан його був стабільно важким. 

blog_ava
Потужний вітер вируватиме в Україні: які області накриє негода
сьогодні
6711
Теги: LifeStyle Втрати Новини культури Кіно Москва
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
21 березня 20:07 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
116
День поезії: Леона Вишневська про почуття, любов та стосунки
21 березня 15:23 День поезії: Леона Вишневська про почуття, любов та стосунки
199
10 українських поезій про кохання, які перехоплюють подих
21 березня 12:30 10 українських поезій про кохання, які перехоплюють подих
942
Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
21 березня 10:30 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
Уляна Корицька 2663
"Ангели" Victoria's Secret: імена та біографії знаменитих моделей
20 березня 21:00 "Ангели" Victoria's Secret: імена та біографії знаменитих моделей
Марта Вересюк 2122
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук