Помер Рутгер Гауер: зірки відреагували на смерть легендарного актора

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Помер Рутгер Гауер: реакція зірок
Помер Рутгер Гауер: реакція зірок / www.gettyimages.in

Голлівудський актор Рутгер Гауер помер ще 19 липня, але про його смерть у світі дізнались лише 24 липня. Колеги кіноактора висловлюють жаль та співчуття з приводу смерті легендарної знаменитості.

Інформація про смерть Рутгера Гауера з'явилась на сайті Variety, яку підтвердив агент Гауера – Стів Кеніс. Похорони відбулись вчора, 24 липня. Актор прославився своїми ролями у кінострічках "Нічні яструби" і "Той, хто біжить по лезу".

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Зірки, які дізнались про втрату колеги та кумира, досі не можуть у це повірити. Серед тих, хто поспівчував родині Рутгера, є режисер Гільєрмо дель Торо, репер та актор Ice-T, співак Браян Адамс, актор Вінсент Д'Онофріо, Роберт Патрік, Ієн Уайт та інші.

"Спочивай з миром, великий Рутгер Гауер: працелюбний, глибокий, справжній і магнетичний актор, який привніс в свої фільми правду, силу і красу...", – поділився у своєму Twitter Гільєрмо дель Торо.

"Спочивай з миром, Рутгер Гауер. Я мав за честь працювати з ним у "Грі на виживання", – висловив сум Ice-T.

"Рутгер Гауер. Я провів кілька місяців в глибинці Австралії з ним. Він був дуже душевною людиною. Ми разом знімали фільм "Кров героїв", коли я ще був дуже молодим. Я ніколи не забуду також голландські фільми і "Той, хто біжить по лезу". Він завжди залишиться зі мною", – не стримав емоцій американський актор Вінсент Д’Онофріо.

"Мені так сумно чути це, Рутгер був такою милою людино і дивовижним актором! Спочивай з миром, Рутгер Гауер", – висловив жаль зірка "Терминатора 2" Роберт Патрік.

"Бувайте, Рутгер Гауер. Ви будете жити у стількох культових фільмах!" – відреагував оглядач Перес Хілтон.

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"Прощай, Рутгер Гауер. Назавжди приклад натхнення", – написав актор "Гри престолів" Ієн Уайт.

"Гігантські голландські руки. Гігантська голландське серце. Рутгер – один з найкращих акторів, яких я коли-небудь знав. Спочивай з миром", – зазначив актор Кленсі Браун.

"Спочивай з миром, Рутгер Гауер. Відмінний актор з відмінною кар'єрою", – написав актор Джонатан Мангум.

"Спочивай з миром, Рутгер Гауер. Твоя творчість сформувала мою молодість. Дякую. Ти не загубишся в часі, як сльози під дощем", – зворушливо доповнив телеведучий Джек Осборн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIP Rutger Hauer. Your work shaped my youth. Thank you. You will not be lost in time, like tears in the rain.

Допис, поширений Jack Osbourne (@jackosbourne)

 

 

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Теги: LifeStyle Втрати Голлівуд Новини LifeStyle
Джерело: Fox News
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