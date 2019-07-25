Помер Рутгер Гауер: зірки відреагували на смерть легендарного актора

Голлівудський актор Рутгер Гауер помер ще 19 липня, але про його смерть у світі дізнались лише 24 липня. Колеги кіноактора висловлюють жаль та співчуття з приводу смерті легендарної знаменитості.

Інформація про смерть Рутгера Гауера з'явилась на сайті Variety, яку підтвердив агент Гауера – Стів Кеніс. Похорони відбулись вчора, 24 липня. Актор прославився своїми ролями у кінострічках "Нічні яструби" і "Той, хто біжить по лезу".

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Зірки, які дізнались про втрату колеги та кумира, досі не можуть у це повірити. Серед тих, хто поспівчував родині Рутгера, є режисер Гільєрмо дель Торо, репер та актор Ice-T, співак Браян Адамс, актор Вінсент Д'Онофріо, Роберт Патрік, Ієн Уайт та інші.

"Спочивай з миром, великий Рутгер Гауер: працелюбний, глибокий, справжній і магнетичний актор, який привніс в свої фільми правду, силу і красу...", – поділився у своєму Twitter Гільєрмо дель Торо.

RIP the great Rutger Hauer: an intense, deep, genuine and magnetic actor that brought truth, power and beauty to his films. My personal favorites: Flesh + Blood, Eureka, The Hitcher, Blade Runner, Ladyhawke and Blind Fury. pic.twitter.com/1F2Via3mLY — Guillermo del Toro (@RealGDT) July 24, 2019

"Спочивай з миром, Рутгер Гауер. Я мав за честь працювати з ним у "Грі на виживання", – висловив сум Ice-T.

RIP Rutger Hauer I had the honor of working with him in ‘Surviving The Game’ https://t.co/o2cQgBF9l2 — ICE T (@FINALLEVEL) July 24, 2019

"Рутгер Гауер. Я провів кілька місяців в глибинці Австралії з ним. Він був дуже душевною людиною. Ми разом знімали фільм "Кров героїв", коли я ще був дуже молодим. Я ніколи не забуду також голландські фільми і "Той, хто біжить по лезу". Він завжди залишиться зі мною", – не стримав емоцій американський актор Вінсент Д’Онофріо.

Rutger Hauer.

I spent several months in the outback of Australia with him.

He was a true sweetheart of a man.

We did a film together, I was very young called Salute of the Jugger/The blood of heroes.

I'll never forget the Dutch films and BLADE RUNNER. He'll always stay with me. pic.twitter.com/VTCk0QHEnV — Vincent D'Onofrio (@vincentdonofrio) July 24, 2019

"Мені так сумно чути це, Рутгер був такою милою людино і дивовижним актором! Спочивай з миром, Рутгер Гауер", – висловив жаль зірка "Терминатора 2" Роберт Патрік.

I am so sad to hear this, Rutger was such a sweet human being, and amazing actor! R.I.P. Rutger Hauer https://t.co/NlilJ8lCck — Robert Patrick (@robertpatrickT2) July 24, 2019

"Бувайте, Рутгер Гауер. Ви будете жити у стількох культових фільмах!" – відреагував оглядач Перес Хілтон.

Goodbye, Rutger Hauer. You will live on on in so many iconic films! https://t.co/XtJJ9cPujg — Perez (@ThePerezHilton) July 24, 2019

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"Прощай, Рутгер Гауер. Назавжди приклад натхнення", – написав актор "Гри престолів" Ієн Уайт.

Farewell Rutger Hauer.

Always an inspiration. https://t.co/86HakNoQo0 — Ian Whyte (@Ian_Whyte) July 24, 2019

"Гігантські голландські руки. Гігантська голландське серце. Рутгер – один з найкращих акторів, яких я коли-небудь знав. Спочивай з миром", – зазначив актор Кленсі Браун.

Giant Dutch hands. Giant Dutch heart.

Rutger is one of the best actors I've ever known.

Rest In Peace.



Rutger Hauer Dies: ‘Blade Runner’ Bad Guy, Genre Star Was 75 https://t.co/Dcdz3cc9gK via @Deadline — Clancy Brown (@RealClancyBrown) July 24, 2019

"Спочивай з миром, Рутгер Гауер. Відмінний актор з відмінною кар'єрою", – написав актор Джонатан Мангум.

RIP Rutger Hauer. A great actor with a great career. — Jonathan Mangum (@Mangum1) July 24, 2019

"Спочивай з миром, Рутгер Гауер. Твоя творчість сформувала мою молодість. Дякую. Ти не загубишся в часі, як сльози під дощем", – зворушливо доповнив телеведучий Джек Осборн.