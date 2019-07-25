Помер Рутгер Гауер: зірки відреагували на смерть легендарного актора
Голлівудський актор Рутгер Гауер помер ще 19 липня, але про його смерть у світі дізнались лише 24 липня. Колеги кіноактора висловлюють жаль та співчуття з приводу смерті легендарної знаменитості.
Інформація про смерть Рутгера Гауера з'явилась на сайті Variety, яку підтвердив агент Гауера – Стів Кеніс. Похорони відбулись вчора, 24 липня. Актор прославився своїми ролями у кінострічках "Нічні яструби" і "Той, хто біжить по лезу".
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Зірки, які дізнались про втрату колеги та кумира, досі не можуть у це повірити. Серед тих, хто поспівчував родині Рутгера, є режисер Гільєрмо дель Торо, репер та актор Ice-T, співак Браян Адамс, актор Вінсент Д'Онофріо, Роберт Патрік, Ієн Уайт та інші.
"Спочивай з миром, великий Рутгер Гауер: працелюбний, глибокий, справжній і магнетичний актор, який привніс в свої фільми правду, силу і красу...", – поділився у своєму Twitter Гільєрмо дель Торо.
"Спочивай з миром, Рутгер Гауер. Я мав за честь працювати з ним у "Грі на виживання", – висловив сум Ice-T.
"Рутгер Гауер. Я провів кілька місяців в глибинці Австралії з ним. Він був дуже душевною людиною. Ми разом знімали фільм "Кров героїв", коли я ще був дуже молодим. Я ніколи не забуду також голландські фільми і "Той, хто біжить по лезу". Він завжди залишиться зі мною", – не стримав емоцій американський актор Вінсент Д’Онофріо.
"Мені так сумно чути це, Рутгер був такою милою людино і дивовижним актором! Спочивай з миром, Рутгер Гауер", – висловив жаль зірка "Терминатора 2" Роберт Патрік.
"Бувайте, Рутгер Гауер. Ви будете жити у стількох культових фільмах!" – відреагував оглядач Перес Хілтон.
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"Прощай, Рутгер Гауер. Назавжди приклад натхнення", – написав актор "Гри престолів" Ієн Уайт.
"Гігантські голландські руки. Гігантська голландське серце. Рутгер – один з найкращих акторів, яких я коли-небудь знав. Спочивай з миром", – зазначив актор Кленсі Браун.
"Спочивай з миром, Рутгер Гауер. Відмінний актор з відмінною кар'єрою", – написав актор Джонатан Мангум.
"Спочивай з миром, Рутгер Гауер. Твоя творчість сформувала мою молодість. Дякую. Ти не загубишся в часі, як сльози під дощем", – зворушливо доповнив телеведучий Джек Осборн.