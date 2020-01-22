Помер Террі Джонс – зірка комік-гурту "Монті Пайтон"

Помер британський комік Террі Джонс у віці 77 років, про що повідомив його агент. Родичі британського актора заявили, що смерть спричинила тривала хвороба.

22 січня 2019 року стало відомо, що пішов з життя комік Террі Джонс. У нього була рідкісна форма деменції. У заяві родини Террі сказано: "Всі ми втратили добру, веселу, теплу, творчу і по-справжньому люблячу людину". Про смерть актора повідомляє видання BBC.

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Що відомо про деменцію?Деменція – це важке захворювання, що вражає людей переважно похилого віку. Захворювання характеризується важким розладом вищої нервової діяльності, причиною якого є органічне ураження головного мозку. Проявляється воно в різкому зниженні розумових здібностей, у втраті наявних знань, практичних навичок і в неможливості засвоювання нових.

До заяви родина додала такі слова: "Протягом останніх днів дружина, діти, багатодітна родина та багато близьких друзів постійно були з Террі, коли він обережно вислизав зі свого дому на півночі Лондона."

Сім'я також подякувала чудовим медичним працівникам та доглядачам, які останні кілька років робили Джонса не тільки терплячим, а й часто радісним.

Комік-гурт "Монті Пайтон" проіснував з 1969 по 1983 рік. За час існування шоу показали 45 його серій. Навіть після завершення роботи над "Монті Пайтоном" Террі Джонс продовжував кар'єру. Серед його робіт є книги, фільми, телепрограми, вірші. Також він був сценаристом комедійної стрічки "Астерікс і Обелікс проти Цезаря". Працював композитором та дитячим письменником.

Світ запам’ятав Джонса веселим та добрим, а його творча спадщина буде жити завжди.