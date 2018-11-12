Помер творець коміксів Marvel Стен Лі

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Помер Стен Лі – творець коміксів Marvel
Помер Стен Лі – творець коміксів Marvel / mashable.com

У США на 96-му році життя помер творець відомих супергероїв зі світу Marvel, письменник і сценарист Стен Лі.

Про це пише таблоїд TMZ з посиланням на його доньку.

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Вона повідомила, що Стен Лі помер у медичному центрі Седарс-Синай у Лос-Анджелесі, куди його швидкою доставили з дому.

Від початку року у творця світу Marvel вже виникали проблеми зі здоров'ям.

Так, на початку лютого 2018-го його терміново госпіталізували через проблеми з серцем і диханням.

У розпал секс-скандалу у Голлівуді Стена Лі також звинувачували у сексуальних домаганнях.

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Хто такий Стен Лі?Це американський письменник та сценарист, творець персонажів, а також колишній президент і голова ради директорів відомого Marvel Comics.

У співпраці з декількома художниками Джеком Кірбі і Стівом Дітком, який мав українські корені, він створив безліч відомих персонажів, зокрема, таких, як Людина-павук, Фантастична четвірка, Люди Ікс.

Стен Лі також зіграв епізодичні ролі в багатьох фільмах, знятих за мотивами коміксів Marvel. Зокрема, його можна побачити у картинах "Люди Ікс", "Люди Ікс: Остання битва", "Людина-павук", "Людина-павук-2", "Залізний людина", "Шибайголова", "Халк" та "Фантастична четвірка".

Теги: Кіно LifeStyle Новини культури Новини США Втрати
Джерело: Lifestyle
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