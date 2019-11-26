Помер учасник легендарного гурту "The Doors": деталі

У 71 рік пішов з життя бас-гітарист американського гурту Даг Лубан. Про це повідомила його дружина на сторінці в фейсбуці. Причину смерті наразі не розголошують.

Даг Лубан був учасником гурту "The Doors", який називають одним із найвпливовіших в історії світової музики. Разом з виконавцями бас-гітарист записав три найпопулярніші альбоми – "Strange Days", "Waiting for the Sun" і "The Soft Parade".

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Своєю трагедією поділилася дружина музиканта на сторінці соціальної мережі фейсбук.

Слова ніколи не можуть виразити мою скорботу. Він був любов'ю всього мого життя. Я буду сумувати за його сміхом більше, ніж за будь-чим іншим. Земля пухом,

– зізналася вона в дописі.

На офіційній сторінці гурту "The Doors" також висловили свої співчуття у зв'язку з втратою.

Наші співчуття родині, друзям та шанувальникам Дага Лубана. Даг зробив неоціненний внесок у рок-н-рол і особливо в "The Doors",

– написали колеги бас-гітариста.

Our condolences go out to the family, friends, and fans of Doug Lubahn. Doug made indelible contributions to rock and roll, and especially to The Doors. He played bass on Strange Days, Waiting for the Sun, and Soft Parade. #RIP, Doug. pic.twitter.com/6buV4uPNxT — The Doors (@TheDoors) 24 листопада 2019 р.

Хоча гурт ніколи не мав постійного басиста, Даг Лубан закріпив традицію, додавши свою гру на інструменті до альбомів "The Doors". До того гурт мав лише клавішника. Він був постійним учасником іншого американського гурту "Clear Light", тому долучався лише до студійних записів.

Одного разу ми з продюсером Полом Ротшильдом були на репетиції "Strange Days". Він запитав мене, чи не розглядаю варіант приєднання до "The Doors". Він також продюсував мій гурт "Clear Light". Тож це мене образило. Ви працюєте з моїм гуртом і хочете, щоб я вийшов з групи і приєднався до цієї? І тому я відмовив,

– розповідав Даг Лубан.

Музикан-ударник Джон Денсмор, який також певний час був у складі гурту "The Doors" розповідав, що з Дагом Лубаном вони співпрацювали як брати. Разом вони присвятили чимало часу репетиціям у підвалі. Барабанщик зізнається, що у Дага Лубана була сталева воля та нестримене прагнення довершеності в музиці.



Даг Лубан та Джон Денсмор / Facebook /@Doug Lubahn