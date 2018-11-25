Помер відомий кінорежисер Ніколас Роуг – творець "451 градус за Фаренгейтом"

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Ніколас Роуг
Ніколас Роуг / www.instagram.com/zorm1960

Британський кінорежисер та сценарист фільмів "Людина, яка впала на землю" та "451 градус за Фаренгейтом" Ніколас Роуг пішов з життя.

Режисер помер у п’ятницю, 23 листопада, у віці 90 років. Свій останній важливий ювілей Ніколас відсвяткував у серпні цього року. Як повідомляє ВВС, його син Ніко Роуг-молодший сказав, що батько помер ввечері в колі сім'ї.

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Він був справжнім батьком,
– прокоментував втрату Ніко Роуг-молодший.

Він брав участь у зйомках популярного психологічного трилеру "А тепер не дивись назад", науково-фантастичного фільму "Людина, яка впала на Землю", відомої музичної драми Performance ("Представлення") та інших. 

Ніколас витратив 20 років свого життя, бувши звичайним оператором, перш ніж йому запропонували стати одним із режисерів відомого фільму. Людина, яка знала ціну власного успіху, покинула життя, залишивши позаду себе значні вкладення в кінематографію.

Ніколас Роуг
Кінорежисер Ніколас Роуг / Instagram @bwana3

Теги: LifeStyle Кіно Великобританія
Джерело: Lifestyle
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