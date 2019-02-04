Помер відомий репер Децл: у мережі опублікували посмертний кліп артиста

Російський репер Кирило Толмацький, більш відомий, як Децл, несподівано помер у ніч з 2 на 3 лютого. Прихильники артиста й досі не можуть оговтатись від новини. У день поховання репера опублікували його посмертний кліп "Inferno".

Поки всі прихильники та родичі Децла готуються до прощання з ним, мережу поступово підкорює його посмертний трек. На YouTube-каналі з'явився ролик із назвою "Inferno", вихід якого анонсувала дружина артиста Юля.

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6 лютого, середа, в YouTube на каналі Detsl aka Le Truk, близько 9 ранку відкриється нове музичне відео, яке Кирило приготував для вас всіх. Хто має вуха – почує,

– йшлося в анонсі.

Нова пісня по-іншому показала творчість Децла. В "Inferno" репер не читав текст, а виступив композитором. Ритмічну музику доповнив ефектний кліп про молодого хлопця, який завершується медитацією під водою.

"Кирило планував сьогодні відкрити це експериментальне відео, встигнувши завантажити раніше тизер. Спочатку, за задумом, цей трек, як і вся платівка з назвою μετεμψύχωσις, тобто перевтілення, переселення душ, повинен був стати частиною саундтреку до фільму. Тут він виступив у ролі композитора", – зазначили представники Децла.

Посмертний кліп репера Децла "Inferno": дивіться відео

Репер Децл помер в ніч з 2 на 3 лютого. Сталось це в гримерці артиста одразу після його виступу в російському Іжевську. Свідки розповідають, що спершу в репера почали боліти кисті рук, після чого стався серцевий напад, який призвів до смерті. Поховають Децла у середу, 6 лютого, на П'ятницькому цвинтарі.

Сам співак передбачував свою загибель. Раніше Децл говорив, що у віці 35 років інсценує смерть та оселиться на якомусь острові.

Що відомо про Децла?Російський реп-виконавець, справжнє ім’я якого – Кирило Толмацький. Народився 22 липня 1983 року в Москві. Колишній учасник реп-об'єднання "Bad B. Альянс". Дебютний альбом виконавця "Кто ты?" (2000 року) входить до найбільш продаваних альбомів у Росії з тиражем понад мільйон примірників.



У Децла залишились дружина Юлія та 13-річний син Антоній.