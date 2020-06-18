У Великій Британії померла знаменита акторка та співачка Віра Линн. На час смерті їй було 103 роки. Світову славу вона здобула у роки Другої світової війни та своєю творчістю стала голосом надії на перемогу.

За даними The Guardian, смерть Віри Линн наступила 18 червня. Померла знаменита британка у своєму маєтку, розташованому в графстві Сассекс. На час смерті 103-річна зірка була в колі найближчих родичів, які і підтвердили журналістам цю інформацію.

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На новину про смерть Віри Линн вже відреагував прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він написав, що Віра Линн роками надихала всю націю та своїми піснями давала надію на краще майбутнє, тому "її голос буде жити, щоб підтримати наступні покоління".

Очікується, що королева Єлизавета ІІ висловить свої співчуття родичам Віри Линн. У своїй промові на початку пандемії коронавірусу Її Величність використала цитату з пісні We’ll Meet Again, продемонструвавши, що знає творчість культової співачки.

Що відомо про Віру Линн: коротка біографія

Віра Линн стала відома всьому світу в часи Другої світової війни. Тоді пісні британки звучали на всіх радіостанціях Європи, а саму артистку називали "Душечкою Збройних сил" (The Forces' Sweetheart).

Слухайте одну з найвідоміших пісень Віри Линн – We’ll Meet Again: аудіо

Професійно співати артистка почала у віці 7 років. Вже у1935 році Віра Линн послухала пораду батька та покинула курси кравчині. Натомість вона записала першу пісню з оркестром Джо Лоса: виступ пролунав на радіо у прямому ефірі, тому вже наступного дня всі британці захотіли почути ще раз талановиту Віру Линн.

Композиції артистки очолювали хіт-паради, а красуню почали запрошувати і в кіно. Віра Линн зіграла у 4 фільмах, які відомі у Великобританії. Окрім цього, за свою творчість вона отримала Орден Британської імперії та Орден святого Джона.

Віра Линн була особисто знайома з королевою Єлизаветою ІІ. На завершення своєї кар'єри у 1995 році зірка відіграла останній концерт у Букінгемському палаці.