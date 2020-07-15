Днями тіло Наї Рівери таки знайшли в озері Піру, що в Каліфорнії. Судмедексперти вже зробили розтин та представили офіційну причину смерті – утоплення. Окрім цього, правоохоронці оприлюднили результати тестів на наркотики та алкоголь у крові.

Всі деталі смерті зірки серіалу "Хор" оголосили на пресконференції, передає People. За даними слідства, Ная Рівера потонула внаслідок нещасного випадку. Перед відпочинком на озері з сином вона не вживала ані наркотиків, ані алкоголю, а на її тілі не було жодних слідів насилля. Тому версію про самогубство чи вбивство спростували.

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"Результати розтину підтверджують, що Ная Рівера втопилась. Експертиза не показала жодних слідів насилля чи хвороб, які могли стати причиною смерті. Розслідування також не вказувало, що акторка вживала алкоголь чи наркотики, що могли спричинити смерть, однак зразки крові передали на токсикологічну перевірку", – прозвітували в поліції.

Те, що саме тіло Наї Рівери знайшли в озері Піру, не викликає сумнівів у правоохоронців. За зубами експертам вдалось підтвердити, що це зірка серіалу "Хор".

Що сталось з Наєю Ріверою

Ще 8 липня 33-річна Ная Рівера орендувала катер та вирушила зі своїм 4-річним сином Джозі на відпочинок. Акторка обрала озеро Піру з мальовничими краєвидами та посеред водойми зупинилась, щоб поплавати з нащадком. Згодом сина зірки знайшли на судні, коли він спав у захисному жилеті, а упродовж 5 днів рятувальники шукали тіло самої Наї Рівери.

За словами правоохоронців, акторка потонула через підводні течії, які є звичним явищем на озері Піру. Підозрюють, що Ная Рівера допомогла сину вилізти на катер, однак на порятунок себе їй забракло сили. Якби на акторці був рятувальний жилет, вона б могла залишитись живою.

За годину, як знайшли тіло Наї Рівери, на місце трагедії приїхали актори з серіалу "Хор". Всі вони об'єднались у молитві за колегу, що зафіксували на щемливому кадрі. Коли відбудеться прощання з Наєю Ріверою, поки не повідомляється.