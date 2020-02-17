Померла 15-річна акторка Disney Нікіта Перл: відома причина смерті

Юна акторка з Уганди пішла з життя у віці 15 років. Нікіта Перл Валігва знялася у фільмі від Disney "Королева Катве" (Queen of Katwe), після чого у неї виявили злоякісну пухлину.

Про те, що 15-річна акторка Disney померла пише іноземне видання BBC з посиланням на ЗМІ Уганди.

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Нікіта Перла Валігва прославилася роллю у біографічному драматичному фільмі від Disney "Королева Катве" (Queen of Katwe). Вона знялася у стрічці разом з Люпітою Ніонго та Девідом Ойелоуо. Стрічка вийшла на великий екран у 2016 році, після цього у Нікіти діагностували пухлину головного мозку.

Режисерка кінокартини Міра Наїр організувала збір коштів на лікування акторки, з якою співпрацювала, оскільки в Уганді не було потрібного обладнання, а сім'я Нікіти Перл не мала фінансової можливості оплатити операцію самостійно.

Згодом акторку прооперували, однак у 2017 році її спіткала ремісія і вже в 2019 році хвороба повернулася.

Про те, що акторка померла, повідомили 16 лютого, однак точної дати смерті не називають.

Fare thee well Nikita Pearl Waligwa. You were a darling to many and we have lost you to brain tumor at such a tender age. Nikita was in S.3. Rest in Perfect Peace dear pic.twitter.com/ny8I9YAjsQ — Gayaza High School (@gayazahigh) February 16, 2020

КоролеваКатве: трейлер дивитися онлайн