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Померла 15-річна акторка Disney Нікіта Перл: відома причина смерті

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Юна акторка з Уганди пішла з життя у віці 15 років. Нікіта Перл Валігва знялася у фільмі від Disney "Королева Катве" (Queen of Katwe), після чого у неї виявили злоякісну пухлину.

Про те, що 15-річна акторка Disney померла пише іноземне видання BBC з посиланням на ЗМІ Уганди.

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Нікіта Перла Валігва прославилася роллю у біографічному драматичному фільмі від Disney "Королева Катве" (Queen of Katwe). Вона знялася у стрічці разом з Люпітою Ніонго та Девідом Ойелоуо. Стрічка вийшла на великий екран у 2016 році, після цього у Нікіти діагностували пухлину головного мозку.

Режисерка кінокартини Міра Наїр організувала збір коштів на лікування акторки, з якою співпрацювала, оскільки в Уганді не було потрібного обладнання, а сім'я Нікіти Перл не мала фінансової можливості оплатити операцію самостійно.

Згодом акторку прооперували, однак у 2017 році її спіткала ремісія і вже в 2019 році хвороба повернулася.

Про те, що акторка померла, повідомили 16 лютого, однак точної дати смерті не називають.

КоролеваКатве: трейлер дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Disney Втрати Кіно
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