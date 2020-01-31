Померла акторка фільму "Операція "И" та інші пригоди Шурика" Світлана Агєєва

Популярна радянська акторка Світлана Агєєва, яка запам'яталася українським глядачам епізодичними ролями у серії фільмів про Шурика померла у віці 79 років.

Зірка пішла з життя 28 січня у Москві після тривалої боротьби з хворобою. Російські ЗМІ пишуть, що про її смерть повідомила директорка Липецького драматичного театру Галина Кулешова.

Читайте також: Померла зірка культового серіалу "Санта Барбара"

Світлана Олексіївна грала на сцені Липецького драмтеатру 11 років. У 2011 році син перевіз її жити в Москву.

До останнього Світлана Олексіївна підтримувала зв'язок з театром, дуже сумувала за Липецьком,

– розповідає Галина.



Світлана Агєєва на зйомках / Фото: "Мосфільм"

Що відомо про Світлану Агєєву?Світлана Агєєва – радянська акторка. Жінка є більш відомою, як театральна актриса. Вона працювала у Свердловському театрі музичної комедії, Ростовському театрі юного глядача. Закінчила свою кар'єру в Липецькому державному академічному театрі драми імені Л.М. Толстого, де пропрацювала 29 років.

Популярність їй принесли епізодичні ролі у серії фільмів про Шурика. Там вона зіграла молоду вагітну жінку, якій не захотів поступатися місцем у транспорті антипод Шурика, ледар і дармоїд Федя. Також Світлана зіграла в таких фільмах, як "Я купив тата", "Звільнення на берег", "Совість".