24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Померла акторка фільму "Операція "И" та інші пригоди Шурика" Світлана Агєєва

5721 Читать новость на русском
Світлана Агєєва / Фото з відкритих джерел

Популярна радянська акторка Світлана Агєєва, яка запам'яталася українським глядачам епізодичними ролями у серії фільмів про Шурика померла у віці 79 років.

Зірка пішла з життя 28 січня у Москві після тривалої боротьби з хворобою. Російські ЗМІ пишуть, що про її смерть повідомила директорка Липецького драматичного театру Галина Кулешова.

Читайте також: Померла зірка культового серіалу "Санта Барбара"

Світлана Олексіївна грала на сцені Липецького драмтеатру 11 років. У 2011 році син перевіз її жити в Москву.

До останнього Світлана Олексіївна підтримувала зв'язок з театром, дуже сумувала за Липецьком,
– розповідає Галина.

Світлана Агєєва
Світлана Агєєва на зйомках / Фото: "Мосфільм"

Що відомо про Світлану Агєєву?Світлана Агєєва – радянська акторка. Жінка є більш відомою, як театральна актриса. Вона працювала у Свердловському театрі музичної комедії, Ростовському театрі юного глядача. Закінчила свою кар'єру в Липецькому державному академічному театрі драми імені Л.М. Толстого, де пропрацювала 29 років.
Популярність їй принесли епізодичні ролі у серії фільмів про Шурика. Там вона зіграла молоду вагітну жінку, якій не захотів поступатися місцем у транспорті антипод Шурика, ледар і дармоїд Федя. Також Світлана зіграла в таких фільмах, як "Я купив тата", "Звільнення на берег", "Совість".

Пенсіонер випадково знайшов у гаражі прикрасу вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів: фото
сьогодні
6249
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Втрати Новини культури
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
30 січня 16:00 День народження Всеволода Нестайка: що відомо про класика дитячої літератури
Юлія Турелик 529
30 січня 11:49 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 34493
28 січня 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: Я думала, що вже не вийду заміж
Юлія Девда 3496
27 січня 21:00 Ми робили кіно не для тижня прокату, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
Катерина Петренко 1677
27 січня 12:20 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 6285
Новини
Більше новин
Залиште відгук