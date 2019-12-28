24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Померла акторка Сью Лайон, яка зіграла Лоліту в однойменній мелодрамі: що про неї відомо

119 Читать новость на русском
Акторка Сью Лайон / The Hollywood Reporter

Американська акторка, яка розпочала свою кар'єру в 14, померла в четвер, 26 грудня, в Лос-Анджелесі. Сью Лайон було 73 роки. Причину смерті не розголошують, проте близьке оточення акторки стверджує, що останнім часом вона скаржилася на здоров'я.

Найвизначнішою роботою американської акторки стали зйомки в мелодрамі "Лоліта" кінорежисера Стенлі Кубрика, яка екранізована за мотивами роману Володимира Набокова. Дівчині було лише 14, коли її затвердили на головну роль у чорно-білій стрічці. Цей фільм став її творчим дебютом. 

Читайте також: Могилу росіянина Децла знайшли підпаленою: назвали ймовірну причину

Сью Лайон обрали серед 800 претенденток на героїню Лоліту. За свого персонажа акторка отримала Золотий глобус у номінації "Найбагатообіцяюча акторка". 

На фільм звалився шквал критики, адже в ньому змальовувалися стосунки неповнолітньої дівчині з педофілом. Незважаючи на неоднозначне ставлення публіки, стрічка "Лоліта" здобула справжню світову славу та була лауреатом численних престижних кінопремій. 

сью лайон
Сью Лайон у фільмі "Лоліта" / Кадри з фільму 

Вона долучилася до роботи над багатьма іменитими фільмами й завершила свою акторську кар'єру досить рано, у віці 34 роки. В одному інтерв'ю Сью Лайон заявляла, що понад усе б хотіла відновити навчання в школі та провести юнацьке безтурботне життя. 

Сью Лайон була одружена п'ять разів та виховувала доньку від першого шлюбу.  

Україну накриє негода: де чекати снігопади, хуртовини та ожеледицю
сьогодні
16159
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Втрати Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:21 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 46950
сьогодні 14:11 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 1560
сьогодні 13:08 Зимовий сезон: де в Україні можна бюджетно відпочити на гірськолижному курорті
Яніна Ткачук 4702
сьогодні 11:38 Що за традиціями повинно бути на новорічному столі у рік Білого Металевого Щура
Квітослава Туз 778
сьогодні 11:07 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 28034
Новини
Більше новин
Залиште відгук