Померла акторка Сью Лайон, яка зіграла Лоліту в однойменній мелодрамі: що про неї відомо

Американська акторка, яка розпочала свою кар'єру в 14, померла в четвер, 26 грудня, в Лос-Анджелесі. Сью Лайон було 73 роки. Причину смерті не розголошують, проте близьке оточення акторки стверджує, що останнім часом вона скаржилася на здоров'я.

Найвизначнішою роботою американської акторки стали зйомки в мелодрамі "Лоліта" кінорежисера Стенлі Кубрика, яка екранізована за мотивами роману Володимира Набокова. Дівчині було лише 14, коли її затвердили на головну роль у чорно-білій стрічці. Цей фільм став її творчим дебютом.

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Сью Лайон обрали серед 800 претенденток на героїню Лоліту. За свого персонажа акторка отримала Золотий глобус у номінації "Найбагатообіцяюча акторка".

На фільм звалився шквал критики, адже в ньому змальовувалися стосунки неповнолітньої дівчині з педофілом. Незважаючи на неоднозначне ставлення публіки, стрічка "Лоліта" здобула справжню світову славу та була лауреатом численних престижних кінопремій.



Сью Лайон у фільмі "Лоліта" / Кадри з фільму

Вона долучилася до роботи над багатьма іменитими фільмами й завершила свою акторську кар'єру досить рано, у віці 34 роки. В одному інтерв'ю Сью Лайон заявляла, що понад усе б хотіла відновити навчання в школі та провести юнацьке безтурботне життя.

Сью Лайон була одружена п'ять разів та виховувала доньку від першого шлюбу.