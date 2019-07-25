Померла "Міс Європа-2014" та блогер Діяна Мілойковіч: відома причина

Померла знаменита сербська красуня Діяна Мілойковіч, яка перемогла на конкурсі краси "Міс Європа-2014" та "Міс Сербія-2009". На час смерті їй було всього 33 роки.

Відомо, що Діяна Мілойковіч боролась із раком матки. Смертоносну недугу в дівчини діагностували, коли їй було 27. Тоді дівчина екстрено пройшла курс хіміотерапії та втратила все волосся. На деякий час хвороба відступила, а натхненна Діяна Мілойковіч завела свій блог, який упродовж 6 років наповнювала своїми переживаннями та порадами, як не впадати духом тим, хто має таку ж хворобу.

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Однак навесні стан здоров'я сербської красуні різко погіршився. Медики зробили їй кілька переливань крові, однак метастази досить швидко поширились всім організмом. 22 липня родичі Діяни Мілойковіч заявили, що зірка померла. Прощання з "Міс Європа-2014" відбулось у Сербії 25 липня.



Померла Міс Європа-2014 Діяна Мілойкович / Instagram / @dijanaslife

Упродовж всього курсу лікування Діяну Мілойковіч підтримував її бойфренд Стефан Карич. Тому, коли дівчина втратила волосся після хіміотерапії, він теж поголився налисо. У мережі він вже встиг прокоментувати смерть Діяни, назвавши її королевою.

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"Іноді їй було дуже погано, але вона йшла прямо і гордо, і ніхто не підозрював, що з нею щось не так. Переконана, що врешті-решт стане краще, а якщо цього не станеться, то все не має значення. Вона прожила своє життя так, як потрібно! Боротьба, в стилі королеви! Дякую за всі дні, проведені з тобою, за кожну посмішку, за кожну сльозу, за кожне привітання і прощання! Я ніколи не забуду тебе і не перестану любити! Ти для мене переможець в цьому бої! Спочивай з миром, моя Діяна. Назавжди твій Стефан!" – написав він у мережі.



Діяна Мілойковіч з бойфрендом / Instagram / @dijanaslife

Померла Діяна Мілойковіч: біографія красуні

Діяна Мілойковіч народилась у Сербії та вже в ранньому віці почала займатись танцями. Своє захоплення дівчина продовжила і в підлітковому віці, записавшись у відповідних гуртом. Та вже після закінчення школи Діяна підтримувала свою ідеальну форму у спортивному залі.



Діяна Мілойковіч / Instagram / @dijanaslife

Наполегливі тренування та правильне харчування давали плоди: вже у 2009 році ефектна красуня вперше перемогла на конкурсі "Міс Сербія", а у 2014-му представляла країну на "Міс Європа". Нетипова зовнішність та струнка фігура вразили суддів, відтак Діяна Мілойковіч виборола бажану корону.

Після конкурсу краси ефектна сербка дізналась, що у неї рак та одразу ж почала лікування. У своєму блозі вона писала, що прагне якомога швидше одужати та зробить усе можливе для цього.

Я хочу лише бути здоровою, це моє найбільше бажання. У мене немає іншого, тому що зараз я знаю, що моє здоров'я на першому місці,

– писала Діяна Мілойковіч.



Померла Міс Європа-2014 / DijanasLife