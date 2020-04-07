Померла популярна акторка Гонор Блекман – зірка фільму про Джеймса Бонда

У США померла знаменита акторка Гонор Блекман, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда у фільмі "Голдфінгер". На час смерті їй було 94 роки.

Як повідомляє Тhe Guardian, наразі причин смерті не називають. Однак родичі Гонор Блекман підтвердили інформацію про втрату та зізнались, що вона померла у своєму маєтку в американському місті Льюїс. Акторка не мала симптомів коронавірусу, на чому наголосили її рідні.

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"З великим сумом ми змушені повідомити про смерть Гонор Блекман. Вона мирно померла у своєму будинку в Льюїсі в оточенні родини. Вона була не тільки матір'ю і бабусею, а й неймовірно талановитою актрисою. Вона поєднувала в собі всі якості: розум і красу, талант і працьовитість. Дуже шкода, що світ втратив таку людину", – повідомили родичі Гонор Блекман.



Акторка Гонор Блекман померла / Vulture

Померла Гонор Блекман: фільмографія

Чималу популярність Гонор Блекман здобула після виходу на екрани мінісеріалу "Месники" у 1962 році. Однак світову славу їй принесла інша роль – акторка стала однією з дівчат агента 007. У "бондіані" ефектна білявка зіграла роль Пусси Галор у фільмі "Голдфінгер".



Померла Гонор Блекман / Кадр з фільму

Окрім цього, талановиту і неперевершену Гонор Блекман можна було побачити у фільмах: