Померла Таня Мале – зірка фільму про Джеймса Бонда

Британська кіноактриса Таня Мале померла на 78-му році життя 30 березня. Зірка зіграла дівчину Джеймса Бонда в одному з перших фільмів "бондіани" під назвою "Голдфінгер" (Goldfinger).

Про смерть кіноактриси повідомили представники франшизи про Джеймса Бонда у Twitter.

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Нам дуже гірко чути про смерть Тані Мале, що зіграла Тіллі Мастерсон в "Голдфінгері". У цей сумний час ми подумки з її сім'єю і друзями,

– йдеться в повідомленні.

We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7 — James Bond (@007) 31 березня 2019 р.

Причина смерті актриси – невідома.

Біографія Тані Мале

Таня Мале народилась у 1941 році в Англії в сім'ї батька-британця і матері-росіянки. Вона також була двоюрідною сестрою актриси Хелен Міррен. В дитинстві дівчинка вступила в Школу моделей Люсі Клейтон і вже в 16 років почала себе реалізовувати як модель. Наполеглива праця і врода дали свої плоди, адже у кінці 1950-х – початку 1960-х років Таня Мале була однією найбільш впізнаваних і знаменитих моделей.



Таня Мале була однією з найвпізнаваніших моделей / Getty Images

Отримати роль дівчини агента Джеймса Бонда їй вдалось завдяки фотографії, яку хтось надіслав продюсеру Куббі Брокколі. Інші ж джерела стверджують, що продюсер фільму звернув на актрису увагу, коли та брала участь в кастингу фільму "З Росії з любов'ю", де та пробувалась на роль Тетяни Романової. Але Мале так і не отримала бажану роль, натомість прославилась в одній зі стрічок "бондіани". Відтак її запросили на кастинг, де та успішно вжилась в роль "агента 007" Тіллі Мастерсон. Третій фільм про Бонда вийшов у 1964 році, а головну роль виконав харизматичний Шон Коннері.



Таня Мале на зйомках фільму "Голдфінгер", 1964 рік / Getty Images

Незважаючи на приголомшливий успіх фільму "Голдфінгер", він став єдиним великим проектом за участю Мале. А все через примхливість самої Мале – їй не подобались обмеження, які накладались на неї у контракті під час зйомок фільму , а також низька оплата праці на знімальному майданчику. Через це вона продовжила свою роботу у моделінгу.

Її двоюрідна сестра Хелен Міррен неодноразово розповідала, що Таня Мале була справді відданою і щедрою людиною, оскільки все життя підтримувала свою матір і оплачувала освіту своїх братів. Щодо особистого життя, вона жодного разу не була одруженою і не мала дітей.



Таня Мале, 2013 рік / Getty Images