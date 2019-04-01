Померла Таня Мале – зірка фільму про Джеймса Бонда
Британська кіноактриса Таня Мале померла на 78-му році життя 30 березня. Зірка зіграла дівчину Джеймса Бонда в одному з перших фільмів "бондіани" під назвою "Голдфінгер" (Goldfinger).
Про смерть кіноактриси повідомили представники франшизи про Джеймса Бонда у Twitter.
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Нам дуже гірко чути про смерть Тані Мале, що зіграла Тіллі Мастерсон в "Голдфінгері". У цей сумний час ми подумки з її сім'єю і друзями,
– йдеться в повідомленні.
Причина смерті актриси – невідома.
Біографія Тані Мале
Таня Мале народилась у 1941 році в Англії в сім'ї батька-британця і матері-росіянки. Вона також була двоюрідною сестрою актриси Хелен Міррен. В дитинстві дівчинка вступила в Школу моделей Люсі Клейтон і вже в 16 років почала себе реалізовувати як модель. Наполеглива праця і врода дали свої плоди, адже у кінці 1950-х – початку 1960-х років Таня Мале була однією найбільш впізнаваних і знаменитих моделей.
Таня Мале була однією з найвпізнаваніших моделей / Getty Images
Отримати роль дівчини агента Джеймса Бонда їй вдалось завдяки фотографії, яку хтось надіслав продюсеру Куббі Брокколі. Інші ж джерела стверджують, що продюсер фільму звернув на актрису увагу, коли та брала участь в кастингу фільму "З Росії з любов'ю", де та пробувалась на роль Тетяни Романової. Але Мале так і не отримала бажану роль, натомість прославилась в одній зі стрічок "бондіани". Відтак її запросили на кастинг, де та успішно вжилась в роль "агента 007" Тіллі Мастерсон. Третій фільм про Бонда вийшов у 1964 році, а головну роль виконав харизматичний Шон Коннері.
Таня Мале на зйомках фільму "Голдфінгер", 1964 рік / Getty Images
Незважаючи на приголомшливий успіх фільму "Голдфінгер", він став єдиним великим проектом за участю Мале. А все через примхливість самої Мале – їй не подобались обмеження, які накладались на неї у контракті під час зйомок фільму , а також низька оплата праці на знімальному майданчику. Через це вона продовжила свою роботу у моделінгу.
Її двоюрідна сестра Хелен Міррен неодноразово розповідала, що Таня Мале була справді відданою і щедрою людиною, оскільки все життя підтримувала свою матір і оплачувала освіту своїх братів. Щодо особистого життя, вона жодного разу не була одруженою і не мала дітей.
Таня Мале, 2013 рік / Getty Images