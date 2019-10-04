Померла зірка "Казино Рояль" Анна Квейл: причина смерті

Відома британська актриса, яка зіграла одну з головних ролей в серіалі "Грендж Хілл" та "Месники" померла на 86 році життя.

Про смерть акторки повідомили її родичі. Як відомо, життя Квейл обірвалося ще 16 серпня, втім рідні повідомили про смерть лише зараз. Анна Квейл впродовж останніх років страждала від деменції. Про страшний діагноз британка дізналася ще у 2012 році.

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Народилася акторка в Бірмінгемі 6 жовтня 1932 року. Її батьком був актор Дуглас Куейл. Одним з перших кінопроектів актриси став серіал 1960-х років "Месники", який розповідав про декілька агентів, які розв’язували складні справи.



Акторка Анна Квейл

Актриса також грала у таких серіалах, як "Повернення в Брайдсхед", "Грендж Хілл" і "Щоденник Литтона". Найбільш відомі фільмів з її участю – "Критичне рішення", "Казино Рояль", "Щоб ти здохла, дорога" і "Ескімоска".

Що таке деменція?Це важке захворювання, що вражає людей переважно похилого віку. Це так зване старече недоумство, яке характеризується порушеннями в когнітивній сфері. Раніше набуті навички і знання людиною втрачаються і виникають складності в набутті нових.