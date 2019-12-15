Померла знаменита французька акторка Анна Каріна: відома причина смерті

Вся Франція оплакує чималу втрату: померла знаменита акторка Анна Каріна. На час смерті їй було 79 років. Знаменитість тривалий час боролась з онкохворобою, однак вилікуватись так і не змогла.

Як повідомляє The Guardian, Анна Каріна померла в одній з лікарень Парижа. Цю інформацію вже встиг офіційно підтвердити представник акторки. За його словами, смерть настала через онкохворобу, з якою кінодіва боролась упродовж тривалого часу. На останній стадії раку в неї виявили значні ускладнення, а лікування не допомогло припинити метастази.

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Відомо, що на час смерті поряд з Анною Каріною був її четвертий чоловік – режисер Денніс Беррі. на втрату вже відреагували представники влади, зокрема, міністр культури Франції Франк Рістер.

"Її погляд був поглядом "Нової хвилі". Так залишиться назавжди. Анна Каріна була музою режисера Годара, але також Ріветте чи Вісконті. Вона магнетизувала весь світ. Сьогодні французьке кіно осиротіло. Воно втратило одну зі своїх легенд", – зазначив політик.



Померла Анні Каріна – легенда французького кіно / Twitter / @franckriester

Що відомо про Анну Каріну

Насправді Анна Каріна не була французкою за національністю, хоч і стала їхньою поп-дівою. Народилась зірка в Копенгагені, що в Данії. Батько, який був капітаном, розлучився з мамою Анни, коли вона була ще дитиною. Тому перші роки життя Анну Каріну виховувала бабуся. Вже у шкільному віці майбутня акторка оселилась зі своєю мамою.

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Кар'єру Анна Каріна розпочала ще в підлітковому віці. Вже у 14 дівчина виходила на сцену кабаре, виступаючи зі своєю шоу-програмою. Окрім цього, вона активно брала участь у радіоефірах та знімалась у короткометражних фільмах.

Дебютна велика роль у кіно принесла Анні Каріні світову славу. Акторка знялась у фільмі "Дівчина у черевичках", який презентували на Каннському кінофестивалі. Тоді талановиту і перспективну данку помітили режисери, які порадили їй переїхати до Франції. Анна дослухалась поради та вже у 1958 році оселилась у Парижі.



Анна Каріна – легенда французького кіно / Twitter

Це рішення допомогло їй налагодити співпрацю з легенадрним режисером Жаном-Люком Годаром та стати подругою Коко Шанель і П'єра Кардена. Пропозиції ролей одразу ж посипались Анні, після того як вона постала у фільмі "Жінка є жінка". "Жити разом", "Сюзанна Сімонен, черниця Дені Дідро", "Драже з перцем", "Шахерезада", "Побачення в Бре", "Острів скарбів", "Аве Марія", "Філософський камінь", "Людина, яка хотіла бути винною", "Правда про Чарлі" – це далеко не весь список успішних робіт Анни Каріни.

Щодо особистого життя, то акторка була тричі заміжня. Упродовж 6 років вона була дружиною Жана-Люка Годара. Після цього Анна Каріна виходила заміж за акторів П'єра Фабра (в 1968 році), Даніеля Дюваля (у 1978 році) і Денніса Беррі (у 1982 році).

Зірка бездоганно знала данську, французьку, англійську, шведську та італійську мови. Окрім цього, вона реалізувала себе як письменниця, видавши чотири романи. Також Анна Каріна мала чудовий голос, який демонструвала не тільки у кінострічках, але й на сцені.



Померла акторка Анна Каріна / Twitter