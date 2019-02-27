Поплавський та Іво Бобул: соцмережі пропонують своїх кандидатів для участі у Євробаченні-2019

Україну на Євробаченні-2019 мають представити Михайло Поплавський або ж Іво Бобул. Про це жартують користувачі соціальних мереж після того, як виступати за державу на конкурсі відмовилися вже троє учасників Нацвідбору – MARUV, Freedom Jazz та KAZKA.

Поки Національна суспільна телерадіокомпанія міркує над відмовою від участі України у Євробаченні-2019, інтернет-юзери активно пропонують кандидатури можливих учасників конкурсу від України. Для цього навіть створили у Facebook групи "Іво Бобул, врятуй Євробачення" та "Павло Зібров, врятуй Євробачення".

Читайте також: Чи готові YUKO та ANNA MARIA до участі в Євробаченні-2019: ексклюзивні коментарі

Окрім музикантів, серед запропонованих кандидатів є й політики: віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, спікера парламенту Андрій Парубій, а також журналіст Романа Скрипін, який провів скандальне інтерв'ю з учасницями Нацвідбору ANNA MARIA.

Європа буде шокована, а для Євробачення це саме те https://t.co/EaqQr9e0CR — Vlad (@Vlad04351402) 27 февраля 2019 г.

А тем временем, Михал Михалыч Поплавский сидит на берегу и ждёт, когда мимо проплывут все участники Евровидения. — Юрий Чевордов (@chevordov) 27 февраля 2019 г.

Є!!! Є в мене кандидат на Євробачення: Олег Винник! Як вам розрив Європи? На шмаття, на ганчірочки ті трусики!!! — Віктор Яровий (@laguna_ua) 26 февраля 2019 г.

Чому виник скандал довкола Нацвідбору на Євробачення-2019? У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 перемогла співачка MARUV (Анна Корсун). Після цього її почали гостро критикувати за гастролі у Росії, нечіткі відповіді про війну на Донбасі та звістку про те, що права на її пісню Siren Song належать російської компанії Warner Music Russia.



Після перемоги MARUV у Нацвідборі вона мала підписати договір про участь у Євробаченні-2019 з Національною суспільною телерадіокомпанією України. Проте після тривалих перемовин сторони так і не підписали угоду, пославшись на низку причин. MARUV сказала, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків".



За правилами конкурсу, після відмови MARUV Україну на Євробаченні-2019 мав би представити музичний колектив Freedom Jazz, який посів друге місце у фіналі Нацвідбору. Проте гурт відмовився від цього, а згодом відмовилось і тріо KAZKA.