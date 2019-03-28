Попри чутки про вагітність: 45-річна Хайді Клум демонструє струнку фігуру у провокаційній сукні

Новоспечена наречена Хайді Клум зі своїм супутником Томом Каулітцом стали гостями розкішного святкування 75-річчя Даяни Росс. На вечірці з нагоди дня народження німецька топ-модель похизувался стрункою фігурою у доволі відвертій сукні.

Близько місяця тому мережу розбурхали чутки про вагітність 45-річної Хайді Клум від 29-річного Тома Каулітца. А днями вона вийшла у світ у підозріло вільній сукні, ніби, приховуючи животик. Однак напередодні 45-річна топ-модель прийшла на святкування дня народження Даяни Росс у відвертій вечірній сукні, демонструючи стрункі форми.

Читайте також: 45-річна Хайді Клум показала оголене тіло під час відпочинку з коханим

Знімки зі світського заходу Хайді Клум опублікувала на своїй сторінці в Instagram. До підбору вбрання вона підійшла дуже відповідально, оскільки на вечірці були присутні такі почесні гості, як Бейонсе, Леонардо Ді Капріо, сім'ї Кардяшян-Дженнер та інші знаменитості.

Щоправда, німецькій супермоделі вдалося вразити своїм образом не лише гостей свята, але й шанувальників. Адже обтислий фасон сукні, завдяки якому можна було побачити тонку талію Хайді Клум, спростував чутки про її вагітність, які підривають мережу вже понад місяць.

Сексуальності її образу додало глибоке декольте та розпірка від стегна. 45-річна топ-модель сяяла у вбранні, яке повністю декороване паєтками. А доповнила свій образ сріблястими босоніжками та накидкою з пір'ям страуса.



Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum



Хайді Клум / Getty Images



Хайді Клум / Instagram / @heidiklum