Популярний бренд Zara змінив свій логотип: фотофакт

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ZARA змінила свій логотип у 2019: фото нового логотипу ZARA
Бренд Zara змінив свій логотип / london-moda.com

Знаменитий мас-маркет Zara, який має надзвичайно велику популярність як в Україні, так і за її межами, вирішив поекспериментувати з логотипом. Бренд представив новий напис, який здивував мережу.

Логотип дизайнери презентували на офіційному сайті Zara та на сторінках в соціальних мережах. Згідно з фото, між літерами назви бренду забрали зайві пробіли. Змінили й сам шрифт напису Zara.

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Відомо, що попередній логотип був створений у 2011 році. Тепер же його редизайном займалась компанія Baron & Baron, відома завдяки співпраці з популярними марками – Dior, Gucci, Louis Vuitton, Givenchy. 

Логотип бренду Zara: 2011 та 2019 року
Логотип бренду Zara: 2011 та 2019 року / Underconsideration

Новий логотип уже прикрашає всі офіційні сторінки іспанського мас-маркету Zara. Окрім цього, напис використали в новій колекції одягу.

Реакція соцмереж на зміну логотипу Zara 

Однак у мережі така зміна викликала чимало кумедних дописів. Прихильники іспанського мас-маркету відзначили, що при покупці вбрання думали, що їм продали не брендовий одяг Zara. Дотепні юзери ще й створили власне бачення логотипу, що розсмішило мережу. 

Користувачі мережі показали власне бачення на логотип Zara
Користувачі мережі показали власне бачення на логотип Zara / Twitter / @jimmygunawanapp

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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