Популярний бренд Zara змінив свій логотип: фотофакт

Знаменитий мас-маркет Zara, який має надзвичайно велику популярність як в Україні, так і за її межами, вирішив поекспериментувати з логотипом. Бренд представив новий напис, який здивував мережу.

Логотип дизайнери презентували на офіційному сайті Zara та на сторінках в соціальних мережах. Згідно з фото, між літерами назви бренду забрали зайві пробіли. Змінили й сам шрифт напису Zara.

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Відомо, що попередній логотип був створений у 2011 році. Тепер же його редизайном займалась компанія Baron & Baron, відома завдяки співпраці з популярними марками – Dior, Gucci, Louis Vuitton, Givenchy.



Логотип бренду Zara: 2011 та 2019 року / Underconsideration

Новий логотип уже прикрашає всі офіційні сторінки іспанського мас-маркету Zara. Окрім цього, напис використали в новій колекції одягу.

Реакція соцмереж на зміну логотипу Zara

Однак у мережі така зміна викликала чимало кумедних дописів. Прихильники іспанського мас-маркету відзначили, що при покупці вбрання думали, що їм продали не брендовий одяг Zara. Дотепні юзери ще й створили власне бачення логотипу, що розсмішило мережу.



Користувачі мережі показали власне бачення на логотип Zara / Twitter / @jimmygunawanapp

The new Zara logo looks like its alphabets are trying to fit in a Mumbai local pic.twitter.com/AuwV2PN72K — Abdus Samad عبد الصمد (@bufoting) 27 січня 2019 р.