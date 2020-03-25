Популярний серіал про підлітків "Дивні дива" 4 сезон ймовірно перенесуть через коронавірус

Актор з популярної кінострічки "Дивні дива" (Stranger Things) Девід Гарбор заявив, що нові епізоди вийдуть пізніше, ніж передбачалося. Тому прем'єра нового сезону може відбутись не раніше перших місяців 2021 року.

На таке рішення творці 4 сезону серіалу змушені були піти через пандемію коронавірусу, яка також зачепила і Голлівуд. Як і чимало інших кінопроєктів виробництво серіалу довелось перервати.

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За словами Девіда Гарбора, який виконує у серіалі роль Джима Хоппера, у прямій трансляції в інстаграмі він зізнався, що спочатку реліз 4 сезону було заплановано на початку 2021 року, але у творчій команді, схоже, плани неминуче зміняться.

Хто знає? На даний момент робота повністю припинена. Передбачалося, що прем'єра відбудеться на початку наступного року, хоча мені здається, я не той, у кого є повноваження робити якісь заяви з цього приводу. Тому зараз я не знаю. Ймовірно, випуск нового сезону буде зміщений на більш пізній час. Сподіваюся, повернемося до роботи якомога швидше, але я не знаю, як в результаті все повернеться,

– пояснив кіноактор.

Що відомо про серіал "Дивні дива"?Перша серія науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" вийшла на екрани у липні 2016 року. Непересічна історія про чотирьох підлітків з провінційного містечка Хокінз та їхньої подруги вражала динамічністю та непередбачуваністю. Дівчина на ім'я "Одинадцять" мала надсили та не могла впоратись з ними, відтак нові друзі впродовж трьох сезонів її підтримували та допомагали. Режисерами кінострічки "Дивні дива 3" стали брати Метт і Росс Даффери, а головні ролі зіграли Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Волфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін та багато інших.

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