Популярного репера Каньє Веста ледь не застрелили, – ЗМІ

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Каньє Вест і Кім Кардашян
Каньє Вест і Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Американський репер Каньє Вест ледь не став жертвою пострілів, коли записував відеокліп з виконавцем Takashi у Беверлі-Гіллз. За словами очевидців, зловмисники зробили вісім пострілів, один з яких потрапив у вікно спальні.

Про це повідомляють на TMZ.

За словами журналістів, чоловік Кім Кардашян Каньє Вест, його напарник та знімальна група не постраждали. На місце події прибула поліція, а після з’ясування деталей репери покинули особняк, у якому знімали відеокліп. Варто додати, що Вест і Takashi спеціально винайняли будинок для знімань ролика на одну з пісень нового альбому останнього репера.

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Takashi (по центру) і Каньє Вест (праворуч)

Що цікаво, на зніманнях відеороботи повинна була бути присутньою хіп-хоп-виконавиця Нікі Мінаж, однак її в будинку не було. В поліції припускають, що стрільба велась з автомобіля біля будинку.

Теги: LifeStyle Музика Кримінальні новини Каньє Вест
Джерело: Lifestyle
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