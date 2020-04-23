Португалія відкриє туристичний сезон вже цього літа

Попри пандемію коронавірусу, уряд Португалії розраховує на початок туристичного сезону вже влітку цьогоріч. Іноземці зможуть насолоджуватися відпочинком у країні з дотримання певних заходів безпеки. Обмеження стосуватимуться переважно готельно-ресторанного бізнесу.

Світовий спалах коронавірусу позначився на всіх сферах бізнесу. Проте найбільш нещадно пандемія "вдарила" по економіці країн, які спеціалізуються на туризмі. Якщо Іспанія не готова приймати іноземних туристів найближчими місяцями, то уряд Португалії планує розпочати туристичний сезон вже влітку. Про це інформує видання Politico.

До теми Іспанія не прийматиме туристів увесь літній сезон

Міністр економіки Португалії Сіза Вієйра наголошує, що туристичний бізнес критично важливий для відновлення стабільності в державі. Нині уряд співпрацює з власниками ресторанів та готелів, аби спільно розробити стратегію належних заходів безпеки. Прогнозовано, що кількість відвідувачів будуть суттєво обмежувати.

У короткостроковій перспективі у нас діятимуть певні обмеження. Будуть обмеження на кількість відвідувачів у ресторанах. Можливо, готелі прийматимуть меншу кількість відвідувачів та повинні будуть ретельніше проводити дезінфекцію,

– зазначив Сіза Вієйра.

У той же час влада усвідомлює, що вихід з карантинного режиму буде поступовим і тривалим. На заваді туризму стануть не лише побоювання людей до подорожей, а й невизначеність щодо відновлення міжнародного авіасполучення між країнами ЄС. Наразі уряд Португалії веде перемовини з Іспанією стосовно відкриття наземного кордону.

Нагадаємо, що станом на 23 квітня кількість інфікованих на COVID-19 у Португалії досягла 21 982 осіб. Нині карантин в державі продовжили до 2 травня. Уряд сподівається, що саме у травні відкриють школи та виші, розпочнеться відновлення економічної, соціальної та культурної діяльності.



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