Поскупилася: Мерая Кері не залишила чайових за вечерю у кілька сотень доларів

Американська попспівачка повечеряла в розкішному готелі в штаті Нью-Джерсі. Вартість страв, які замовила знаменитість, склала 500 доларів. Шеф-кухар готував з особливою старанністю, зважаючи на вибагливі смаки виконавиці. Проте її помічники не залишили для персоналу жодної винагороди.

Співачка та авторка пісень виступила в чотиризірковому готелі Hard Rock Hotel & Casino в місті Атлантик-Сіті у рамках свого гастрольного туру "Все, що я хочу на Різдво – це ти". Після концерту зірка доручила одному зі своїх помічників замовити вишукану вечерю в номер.

Як повідомляє видання Page Six, серед страв був хвіст омара, смажена курка, стейк з яловичини, лосось, пиріг з крабом та паста. У результаті чек склав 493,67 доларів. Агент Мераї Кері заплатив 500 доларів і дочекався повернення решти у сумі 6,33 доларів. Так, персонал готелю не отримав жодних чайових від знаменитої співачки.

Шеф-кухар Вілл Саварезе готував страви з особливою турботою, знаючи про вибагливий смак зірки. Ресторан готелю, в якому вона зупинилася, вважається закладом найвищого класу в місті,

– стверджують інсайдери.

Нагадаємо, що 49-річна зірка Мерая Кері цього року має чималий привід для щастя. Вона продала 200 мільйонів дисків у всьому світі й стала першою співачкою, дебютні п'ять синглів якої потрапили на вершину американського чарту Billboard Hot 100. Нещодавно її втретє зарахували на сторінки видання Guinness World Records 2020 за різдвяний хіт "All I want for Christmas is you".