Потап розповів історію, яка змінила його життя: Більше за всі гроші, які я заробив у шоу-бізнесі

Популярний український репер та продюсер Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) поділився зворушливою історією, яка кардинально змінила його життя. Він розповів, як після одного з концертів прихильниця змусила його переоцінити все те, що він робить.

У кожної людини в житті бувають моменти, коли змінюється ставлення до всього навколо, до своєї дільності, оточення. Не є винятком і знаменитості, які також переживають чимало зворушливих митей. Відомий реп-виконавець Потап під час чергового випуску шоу 2POPODCAST, яке він випускає на ютубі разом із учасником гурту MOZGI Олексієм Завгороднім, поділився особистою історією.

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У сьомому випуску програми 2POPODCAST йшлося про популярність та моменти, які змінили світобачення. Тоді Потап вирішив розповісти про ситуацію, яка трапилася після одного із концертів. Репер каже, що став по-іншому ставитися до життя, сприйняття та до себе, як до творчої особистості.

"До мене підійшла дівчинка. Вона плакала. Сказала: "Я дуже вдячна вам. Не спілкувалася з батьком протягом 15 років". У якійсь пісні вона знайшла слова, у яких йшлося про те, що потрібно подзвонити батькам. Для мене це було найголовніше. Це більше, ніж усі гроші, які я заробив на шоу-бізнесі, на усіх піснях та концертах, якщо їх взяти разом. Лише ця одна дівчина змінила мене та моє ставлення до своєї творчості. Вона змогла розгледіти усі ті таємні символи, які я заклав у пісню", – поділився Потап.

Дивіться відверті зізнання Потапа у сьомому випуску шоу 2POPODCAST: відео