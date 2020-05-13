Потап розповів, який подарунок зробив Насті Каменських у день народження

Нещодавно популярна співачка Настя Каменських відсвяткувала своє 33-річчя на карантині. Зірка провела свій день народження лише з чоловіком Потапом. Репер наголосив, що подружжя вперше відзначило іменини вдвох та зуміло подарувати одне одному час та любов.

Шоумен та продюсер не приховує того, що пандемія коронавірусу та тривала ізоляція змінила його погляди на життя. Так, у день народження красуні-дружини Потап організував для неї свято, яке вони провели лише вдвох. Для видання "Факти" він зізнався, що у майбутньому хоче, аби всі знакові події вони з Настею Каменських відзначали у сімейній атмосфері.

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Артист наголосив, що раніше мав традицію збирати друзів у ресторанах та запрошувати музикантів на свої вечірки. Проте святкування 33-річчя коханої довело йому, що так вони не могли приділити належної уваги одне одному. Зіркова пара танцювала разом та багато говорила, дивлячись в очі коханій людині.

Потап не став розсекречувати, який матеріальний подарунок презентував дружині. Проте він зауважив, що у цей день кожен з них отримав і відчув значно важливіше – любов та увагу.

Цей день народження став особливим для нас. Ми подарували одне одному найбільш приголомшливе – час і любов,

– розповів репер.

Вже зовсім скоро, 23 травня, Потап та Каменських відзначать першу річницю шлюбу. Співак наголосив, що їхньому союзу значно більше, ніж рік, і вони вже давно живуть як сім'я. Проте планують провести річницю весілля з друзями, якщо до того часу закінчиться карантин. Також шоумен зізнався, що їхнє подружжя має традицію дивувати одне одного творчими подарунками. Тому Потап наголосив, що вже скоро може випустити нову пісню, яку присвятить дружині.

Нагадаємо, що пара оголосила про одруження у кліпі на пісню "Константа", яка вийшла у світ у день їхнього весілля. У ролику співачка постала у ніжних і водночас звабливих домашніх образах, після чого одягнула весільну сукню, а Потап – чорний смокінг. У словах пісні автор хіта зворушливо зізнався у почуттях коханій.