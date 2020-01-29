Потап відверто розповів подробиці про життя з Настею Каменських в ефірі телешоу "Голос країни"

Потап і Настя Каменських, які раніше були колегами по дуету, одружилися минулого року. Артисти не соромляться показувати на публіці ніжність і пристрасть, які панують між ними, але про стосунки в шлюбі говорять рідко.

Потап цього року вшосте став тренером вокального шоу "Голос країни". У подвійному кріслі з чоловіком сидить його дружина та співачка Настя Каменських. Під час сліпих прослуховувань репер розповів, як вони з Настею приймають душ.

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Потап вирішив пожартувати і сказав Дану Балану: "Ми ось, наприклад, миємо один одного, а ти що, миєшся сам?". До нього приєдналася Настя, грайливо кажучи: "Так, знаєш, як романтично – помити один одному спинку?" Після цього, жартуючи, Потап запропонував Дану помитися разом.

Потап і Настя після довгих десяти років співпраці на сцені, вирішили "поставити" дует на паузу. Проте невдовзі виявилося, що вони закохані та одружуються. Зіркова пара довго тримала стосунки у таємниці, а розповіла про них напередодні весілля.

Мені було дуже важко розповісти усьому світові те, як сильно я люблю її. Нарешті впала завіса, і нам стало так легко. Хотілося зробити це раніше, але у мене була сім'я, діти, робота і поки ми вирішували, як це краще зробити, пройшло багато часу. Тепер я не приховую нічого, я люблю Настю Каменських і щасливий з нею. Нехай всі заздрять, нехай ненавидять, нехай люблять – мені байдуже. Зараз я чесний перед собою і всіма,

– зізнавався раніше Потап.

Шанувальники та журналісти постійно питали Потапа і Настю чи кохають вони один одного, проте у відповідь постійно звучало, що між ними нічого немає. Потап вже був одружений із продюсером Іриною Горовою, від якої має сина Андрія. Музикант зазначав, що був чесним із колишньою дружиною і їхнє розлучення відбулося вчасно. Зараз вони хороші друзі, Ірина вітала Потапа і Настю на весіллі.

Зіркове подружжя Потапа і Насті є одним із найпристрасніших в українському шоу-бізнесі. Пропонуємо переглянути добірку їх найкращих світлин.