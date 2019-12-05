Потап, Винник та Полякова презентували яскравий саундтрек до "Скаженого весілля": відео

Невдовзі на телеекранах з'явиться довгоочікуване продовження української комедії "Скажене весілля 2". Чимало кіноманів в очікуванні прем'єрних показів, які стартують 25 грудня 2019 року. А поки у мережі підігріли цікавість до новинки, опублікувавши саундтрек до фільму, який виконали Потап, Олег Винник та Оля Полякова.

Яскравий ролик до пісні "Свят, свят, свят!" вже з'явився на ютубі та стрімко підкорює мережу. У кліпі до саундтреку знялись всі артисти-виконавці: Оля Полякова, Потап і Олег Винник. За сюжетом відео, глядачі побувають у гостях в артистів та відсвяткують одразу три свята з ними.

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У ролику Оля Полякова влаштувала новорічну вечірку у білосніжному боді та короні. Олег Винник показав застілля на Великдень. А от репер Потап приміряв образ нареченого на "скаженому весіллі".

Ми вирішили зіграти ще одне весілля, тільки на цей раз кіношне. В мене ще свіжі спогади про те, як це – бути нареченим, тому я почувався у цьому образі впевнено,

– зізнався Потап.

Що відомо про фільм "Скажене весілля"?У центрі сюжету – звичайна українська сім'я, яка готується до урочистої події. Минув рік після того, як Василь Сердюк видав заміж свою доньку за темношкірого француза. Тому він з нерепінням чекав весілля молодшої доньки. Однак і вона привела додому зятя, який був не до вподоби батька. Тому на глядачів знов чекатиме кумедне весілля.



Попередня кінострічка мала шалений успіх у прокаті, тому і комедії "Скажене весілля 2" пророкують чималий успіх. Прем'єра фільму запланована на передноворічний час – 25 грудня 2019 року.

У кліпі-саундтреку знявся і ведучий зі "Скаженого весілля" Юрій Горбунов. Саме він розпочинає кліп, запрошуючи глядачів на свято. Авторами ролика стали режисери Максим Шелковников та Денис Маноха. Під час зйомок всі артисти розважились та показали запальне свято, про що розповіла Оля Полякова.

"Гарне свято як концерт, з якого люди не виходять до самого закінчення. Все вдалось, якщо гості розходяться вранці задоволені та веселі! Як ми з хлопцями після знімань кліпу", – додала Оля Полякова.

Дивіться кліп Потапа, Олега Винника та Олі Полякової до пісні "Свят, свят, свят!": відео

Потап, Олег Винник та Оля Полякова – "Свят, свят, свят!": текст пісні

Пролітають наче журавлі літа

В пам'яті лишаються наші свята

Там на фотках ми щасливі і смішні

Дайте мені свята, дайте свята мені

Давай, давай

Єєєє Давай, давай

Полякова і Потап і Винник

Ні фіга собі компашка

Ех, давай, давай

Скільки свят

Є у нас

Ти рахуй не рахуй

Все одно буде мало

Як життя показало

Ніби

Цвях

У мій дах

Запливаю за буй

Дотягнутись до свята

Не буває багато

Приспів:

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато свят

Свят! Свят!

А у новинах все пагано

Хто в цим винуватий

Я втомився розбиратись

Просто хочу свята

В інтернеті бійка

Хто Вата хто не вата

Як мені набридло все

Я просто хочу свята

Христини дитини

Купівля машини

Великдень

Різдво

І Продаж квартири

Трійця і Пасха

Отримання КАСКО

З хлібом і сіллю

Скажені весілля

Приспів:

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато свят

Свят! Свят!

Пролітають ніби журавлі літа

В пам'яті лишаються наші свята

Там на фотках ми щасливі і смішні

Дайте мені свята, дайте свята мені

Приспів:

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато свят

Свят! Свят