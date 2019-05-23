Потап зізнався у коханні Насті Каменських і розповів, чому вони так довго приховували свій роман

Знаменитий український продюсер Олексій Потапенко підтвердив чутки про роман зі своєю екс-колегою Настьою Каменських. Потап записав пісню, в якій розповів причини, чому вони так довго приховували свої відносини.

Напередодні, 22 травня, Потап опублікував новий відеокліп на своєму YouTube-каналі.

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У пісні "Константа" Олексій Потапенко підтвердив чутки про їхній роман, які підривали мережу протягом кількох років. Також продюсер відверто пояснив, чому вони з Настьою Каменських приховували свої стосунки. За словами Потапа, він завжди приховував почуття і не написав про кохання жодного рядка лише тому, що оберігав її від зайвих очей і слів. Також він додав, що завжди намагається бути у всьому відвертим, але кохання було, є і буде для нього чимось таємним. Наприкінці продюсер підкреслив, що слова у його новому хіті – найвідвертіші та найособливіші з усіх, які він коли-небудь писав.

Я не назвав би це піснею, треком, синглом, хоч це і стане частиною нового альбому ПТП. Це мої почуття, частина моєї душі і мого серця. Це чесне визнання чоловіки в любові до своєї жінки. Визнання моїй дівчинці Насті Каменських, яку я люблю і на якій одружуся. Це лірика про найголовніше – про союз наших галактик, про нашу любов,

– відверто зізнався Потап.

Дивитися кліп на пісню Потапа, у якій він зізнається в коханні Насті Каменській: відео