Потап зізнався, як освідчився Насті Каменських: подробиці романтичної історії

Цьогоріч продюсер та виконавець святкує 20-річчя своєї сценічної діяльності і з цієї нагоди розповів закулісні історії творчого та особистого життя зі своєю дружиною Настею Каменських. Аби освідчитися коханій він вигадав історію, яку почав втілювати задовго до знакової для пари події. Місяць він тримав інтригу.

Олексій Потапенко поділився тим, які труднощі здолало їхнє з Настею кохання на шляху до офіційних та публічних стосунків. У інтерв'ю програмі "Життя відомих людей" він вперше зізнався, як робив пропозицію майбутній дружині та чому довго лишав її у здогадках.

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Ні для кого не секрет, що гуртові "Потап і Настя" було досить важко взаємодіяти на початку спільної кар'єри. Їхнє майбутнє як дуету неоднаразово було під загрозою розпаду. Тримала їх разом лише любов прихильників. Проте невдовзі партнерство на сцені переросло у щось більше.

Аби освідчитися коханій Потап вигадав незвичну історію. Він розповів дівчині, що під час будівництва фундаменту їхнього будинка знайшли старовинну скриньку. Настя виявила величезне бажання дізнатися, що в середині, адже обожнює раритетні речі. Проте поїзд на будівництво Потап відкладав цілий місяць. Скринька з обручною чекала свого призначення аж поки Настя власноруч не відкрила цей сюрприз.

У цей дощовий день я хочу тобі сказати таку хрінь,

– встиг промовити співак, стоючи на одному коліні.

Без зайвих слів кохана зрозуміла його і погодилася стати дружиною Олексія Потапенка.

Пара публічно оголосила про стосунки у день свого весілля 23 травня 2019 року. Відверте та довгоочікуване зізнання прозвучало у вигляді пісні "Константа", яку Потап опублікував у день одруження.