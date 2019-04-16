Повернення Rammstein: музиканти анонсували дві пісні з нового альбому

Німецький гурт Rammstein анонсував дві нові пісні із нового студійного альбому. Відзначимо, після 10-річної паузи німці представлять нову платівку вже 17 травня 2019 року.

Нагадаємо, 28 березня Rammstein представив свій кліп Deutschland, який викликав неоднозначну реакцію. Хоча існує думка, що в кліпі показана багатовікова історія Німеччини, багато критиків засудили кліп за використання сцен Голокосту.

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Музиканти перейшли червону межу. Інструменталізація і тривіалізація теми Голокосту недопустимі,

— прокоментувала кліп екс-глава Центральної ради євреїв Німеччини Шарлотта Кноблох.

Однак, якби там не було, Rammstein активно готується до релізу нового студійного альбому і заінтригував фанатів демо-версіями ще двох пісень з альбому. Відеоролики опублікували на офіційному YouTube-каналі гурту. Як відомо, перша композиція отримає назву Zeig Dich (в перекладі з німецької "Покажіть себе"), друга ж має назву Radio.

Демо-версія Rammstein – Zeig Dich: дивіться відео

Демо-версія Rammstein – Radio: дивіться відео

Наразі фанати німецького гурту вже мають змогу оформити попереднє замовлення на новий альбом на офіційному сайті Rammstein та в магазинах Amazon Music та Apple Music. Вартість платівки стартує від 12,99 євро.



Сторінка нового альбому Rammstein на Amazon Music