Повернення Rammstein: музиканти анонсували дві пісні з нового альбому
Німецький гурт Rammstein анонсував дві нові пісні із нового студійного альбому. Відзначимо, після 10-річної паузи німці представлять нову платівку вже 17 травня 2019 року.
Нагадаємо, 28 березня Rammstein представив свій кліп Deutschland, який викликав неоднозначну реакцію. Хоча існує думка, що в кліпі показана багатовікова історія Німеччини, багато критиків засудили кліп за використання сцен Голокосту.
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Музиканти перейшли червону межу. Інструменталізація і тривіалізація теми Голокосту недопустимі,
— прокоментувала кліп екс-глава Центральної ради євреїв Німеччини Шарлотта Кноблох.
Однак, якби там не було, Rammstein активно готується до релізу нового студійного альбому і заінтригував фанатів демо-версіями ще двох пісень з альбому. Відеоролики опублікували на офіційному YouTube-каналі гурту. Як відомо, перша композиція отримає назву Zeig Dich (в перекладі з німецької "Покажіть себе"), друга ж має назву Radio.
Демо-версія Rammstein – Zeig Dich: дивіться відео
Демо-версія Rammstein – Radio: дивіться відео
Наразі фанати німецького гурту вже мають змогу оформити попереднє замовлення на новий альбом на офіційному сайті Rammstein та в магазинах Amazon Music та Apple Music. Вартість платівки стартує від 12,99 євро.