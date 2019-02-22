Повертається до нормального життя: радісна Селена Гомес повеселилася на весіллі подруги

25-річна Селена Гомес, яка нещодавно завершила лікування від депресії, повертається до звичного зіркового життя. Улюблениця мільйонів засвітилася на знімках на весіллі подруги, виглядаючи повністю здоровою, веселою і життєрадісною.

Про повернення до життя в соціальних мережах Селена Гомес повідомила на своїй сторінці в Instagram в середині січня. Одразу після цього вона випустила пісню, в якій розповіла про те, які емоції їй довелося пережити, коли її охопила важка депресія.

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Однак на знімках, які співачка публікує останнім часом і якими діляться її близькі друзі, дівчина щиро веселиться і виглядає доволі життєрадісною. Так, нещодавно в мережі з'явилися фото з весілля найкращої подруги Селени Гомес, дівич-вечір перед яким дівчата організували на пляжі.

За словами інсайдерів, співачка не просто веселилася на святкуванні, а й виконала для молодят свою пісню Taki Taki, під яку всі інші гості почали радо танцювати. На весіллі найкращої подруги Селена з’явилася в чорній вечірній сукні з відвертим декольте.



Селена Гомес на весіллі в подруги / Instagram / @selenamg_xoxo



Селена Гомес на весіллі в подруги / Instagram / @mygratefulsel



Селена Гомес на весіллі в подруги / Instagram / @popselenaa

Що відомо про депресію Селени Гомес?Вперше про проблеми з психічним здоров'ям Селени Гомес ЗМІ почали говорити ще на початку 2018 року. Журналісти дізнались, що в лютому артистка пройшла двотижневий курс лікування від депресії. Фанати та іноземні видання пов'язували це з низкою проблем, які супроводжують артистку впродовж останніх 1,5 року: розставання з її коханим виконавцем The Weeknd, відновлення та черговий розрив стосунків з Джастіном Бібером та хвороба під назвою "вовчок", через яку вона була змушена погодитись на трансплантацію нирки. Нещодавно зірка також заявила, що покидає соціальні мережі, зокрема, Instagram, на невизначений термін.

11 жовтня стало відомо, що зірка перенесла кілька нервових зривів. Медики прийняли рішення про термінову госпіталізацію Селени Гомес. Однією з причин ушпиталення стало одруження Джастіна Бібера з Хейлі Болдуін.

