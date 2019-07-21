Повністю гола з піджаком на плечах: Алессандра Амбросіо знялася для обкладинки глянцю

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Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

Оголити тіло для 38-річної бразильської супермоделі Алессандри Амбросіо – завдання чи не з найпростіших. Її ідеальна фігура і бронзово-шоколадка засмага дозволяє їй це робити.

Новими сексуальними знімками Алессандра Амбросіо поділилася на своїй сторінці в Instagram. Цілком ймовірно, що бразильська топ-модель публікувала світлини, лежачи на пляжі, адже кілька годин перед тим вона ділилася знімками на березі моря у купальному костюмі.

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Зірка подіумів потішили шанувальників одразу двома обкладинками, кожна з яких приголомшливо красива по-своєму, адже на кожній з них вона оголила тіло, яке жодного разу не посоромилася показати.

Піджаки великого розміру, під якими немає ніякого іншого одягу – тренд останніх кількох сезонів. Тому команда грецького Vogue вирішила підтримати хорошу традицію і для серпневого випуску зняла у такому ж образі бразильську знаменитість.

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

Що цікаво, для обкладинки журналу Алессандрі Амбросіо довелося не лише роздягнутися, але й змінити імідж. Перед камерою фотографа вона позувала зі значно темнішим волоссям, яке було помітно коротше за її натуральне.


Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

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Теги: LifeStyle Еротика Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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