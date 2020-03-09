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Повторила образ: Кайлі Дженнер приміряла вбрання, як у Бейонсе

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Кайлі Дженнер та Бейонсе / Фото: колаж LifeStyle 24

Світська левиця Кайлі Дженнер вкотре приголомшила фанів. Нещодавно вона здивувала прихильників, коли перефарбувала волосся у світлий колір. Тепер знаменитість поділилася фотографією, на якій позує у вбранні, схожому на те, що 6 років тому приміряла знаменита співачка Бейонсе.

Мільярдерка Кайлі Дженнер відправилася на відпочинок, звідки активно публікує світлини. Зірка ділиться не лише кадрами в бікіні на фоні океану, а й демонструє екстравагантні образи. Днями на її сторінці в інстаграмі з'явилася фотографія, на якій Кайлі позує в дуже схожому вбранні на те, що Бейонсе одягала під час світового туру в 2014 році.

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На кадрі Кайлі зображена в неоновій зеленій сукні з леопардовим принтом. Майже в такій самій сукні виступала Бейонсе. Також в обох зірок волосся було вкладене в легкі локони і пофарбоване в однаковий колір.

Знамениті красуні, хоча й мають схожі вбрання, проте кожна із них має свою армію прихильників, для яких вона найкраща. У світі шоу-бізнесу часто трапляються випадки, коли образи схожі між собою, проте всі зірки мають свої родзинки.


Кайлі Дженнер повторила образ Бейонсе / Instagram / @kyliejenner


Співачка Бейонсе під час світового турне в 2014 році / Фото: Getty Images

Це не перший випадок схожості образів улюбленець мільйонів. Також на їхніх акаунтах у соцмережах можна побачити знімки, на яких позують у комбінезонах одного фасону.


Кайлі Дженнер та Бейонсе у подібних комбінезонах / Фото: колаж LifeStyle 24

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Бейонсе Стиль і мода
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