Позбавили грошей та роботи: чоловік Тодоренко прокоментував наслідки скандалу

Днями розгорівся скандал довкола Регіни Тодоренко після її висловлювань про домашнє насильство. Телеведучу засудили прихильники та зіркові колеги, а відомі бренди відмовилися від співпраці з нею. Її чоловік Влад Топалов звернувся до користувачів соціальних мереж та зазначив, що саме вони позбавили кохану грошей, контрактів та звань, яких вона встигла досягнути.

Впродовж п'яти останніх днів у мережі обговорюють скандальне інтерв'ю Регіни Тодоренко, яким вона підірвала свій імідж після критичних висловлювань на тему домашнього насильства. Чоловік ведучої Влад Топалов звернувся до хейтерів під час онлайн-трансляції в інстаграмі та наголосив, що саме вони позбавили його дружину грошей, контрактів та проєктів.

Важливо Регіна Тодоренко втратила рекламні контракти через висловлювання щодо домашнього насильства

Після того, як на зірку посипався шквал критики, з нею припинили співпрацю компанії PepsiCo та P&G, сік J7 та підгузки Pampers яких вона рекламувала. Крім того, Тодоренко позбавили титулу "Жінка року", який її присудило видання Glamour. Попри те, що ведуча публічно розкаялася за свої слова в силу необізнаності та навіть оголосила про зйомки тематичних програм щодо насильства у сім'ях, її репутація в шоу-бізнесі безповоротно зіпсована.

Раніше її чоловік Влад Топалов зазначав, що одразу після скандалу його дружина вдосталь "настраждалася та наридалася". Проте нині родина відчула наслідки інциденту значно разючіше. Регіна Тодоренко одним інтерв'ю перекреслила все те, що здобувала роками телевізійної та сценічної діяльності.

Я вам чесно скажу, моя сім'я пережила важкий стрес за останні 5 днів. Завдяки вам мою дружину позбавили всього, чого вона досягла – звань, проєктів, контрактів, роботи, грошей. Всього!

– наголосив Топалов.

Детальніше про скандал, який розгорівся довкола Регіни Тодоренко, читайте тут .

Російський співак зізнався, що для нього завжди будуть важливими лише сім'я та здоров'я близьких. Він готовий дати відсіч всім тим, хто нападав на його дружину та 4-місячного сина. Влад Топалов не приховує того, що своїми словами Тодоренко образила безліч людей, які в свою чергу образили її. "Було б чудово, якби ми навчилися бути добрішими", – наголосив Топалов.

Все ж він вирішив поставити крапку в публічному обговоренні скандалу довкола його дружини та навіть опублікував в інстаграмі допис-примирення після численних різких висловлювань на адресу хейтерів: "Пропоную рухатися всім далі. Що скажете? За? Я втомився від всієї цієї злості і ненависті. Чесно. Зла не тримаю ні на кого".