Представники Дзідзьо розповіли, яку травму отримав співак

Біля радіостанції, де мав відбутись ефір за участю українського співака Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома), було здійснено напад. Внаслідок інциденту артист отримав травми та звернувся за допомогою до лікарів.

PR-менеджер гурту Лілія Слюсар гурту DZIDZIO розповіла, який діагноз поставили лікарі популярному виконавцю. За її словами, одразу після нападу Дзідзьо госпіталізували. Медики столичної клініки провели обстеження та виявили в Михайла Хоми травму вуха.

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"Михайлу нанесені тілесні ушкодження. Нападники зникли з місця інциденту... Лікар діагностував у Михайла розрив барабанної перетинки лівого вуха", – зазначила Лілія Слюсар.

Наразі невідомо чи Дзідзьо перебуває у шпиталі, чи долає наслідки нападу вдома.

Слова підтримки співаку висловила його кума Оля Цибульська, яка зазначила, що всі нападники повинні бути покарані.

"Я шокована від подій, які стались з моїм кумом Дзідзьо, Михайлом Хомою. Впевнена, що це питання вирішиться за законами. Всі, хто зробив це, будуть покарані. Тож давайте підтримаємо Дзідзьо", – заявила Оля Цибульська.

Нагадаємо, що PR-менеджер гурту Лілія Слюсар ще зранку 28 грудня підтвердила факт нападу на Дзідзьо. За її словами, ймовірний ініціатор нападу, Михайло Мєшков, приїжджав до їхнього офісу із заявами, що є співвласником компанії DZIDZIO. Чоловік стверджував, що викупив 25% акцій в екс-учасника гурту Олега Турка, тому претендує на частку від доходів Михайла Хоми. Сам Мєшков переконує, що є жертвою в цій ситуації, адже після купівлі акцій йому ніхто не надав інформацію про доходи та сплату податків. Відтак чоловік приїхав до офісу Хіт ФМ, аби розібратись із ситуацією.



Водночас представники Дзідзьо ставлять під сумнів правомірність цього продажу, адже жодних документів вони не бачили. Тому та угода, якою апелює Мєшков, за словами Лілії Слюсар, може бути незаконною.