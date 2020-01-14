Представники королеви пояснили, чому Меган Маркл не була на сімейній нараді

Розлади в королівській родині Великобританії стали однією з найбільш обговорюваних тем у світі. 13 січня королева Єлизавета ІІ ініціювала сімейну нараду, однією з тем якої стало прагнення принца Гаррі та Меган Маркл скласти повноваження. Однак до резиденції Її Величності герцогиня не приїхала, а її відсутність вирішили офіційно пояснити представники Букінгемського палацу.

Одразу після оголошення резонансної заяви Меган Маркл покинула Великобританію і повернулась до Канади, де на неї чекав 8-місячний син Арчі з нянею. Інсайдери західних ЗМІ зазначили, що це була частина їхнього плану, адже принц Гаррі хотів огородити кохану від репортерів, хейтерів та розлючених родичів.

Цікаво: Вона хоче правити світом, – подруга Меган Маркл назвала причини резонансної заяви герцогів

Водночас зазначалось, що Меган Маркл планувала спостерігати за ходом сімейної наради завдяки відеозв'язку. Герцогиня Сассекська мала приєднатись до наради та взяти участь в обговоренні. Однак вона так цього і не зробила. За офіційними даними, представники монархії не бачили у цьому потреби.

Вони вирішили, що герцогині не обов'язково приєднуватися до розмови,

– йдеться в офіційній заяві.

Королівська кореспондентка Емілі Ендрюв додала журналістам The Sun, що принц Гаррі завжди інформував дружину про хід сімейної наради. Відтак Меган Маркл знала всі деталі розмови, яка велась між нащадками Єлизавети ІІ.

Що відомо про сімейну нараду Єлизавети ІІ

Як відомо, 8 січня принц Гаррі та Меган Маркл публічно оголосили, що складають свої королівські повноваження. Від титулу герцоги Сассекські не відмовились, однак пояснили, що надалі хочуть працювати на себе та не брати кошти платників податків. Окрім цього, подружжя планує жити на дві країни.

Таке рішення ошелешило весь світ. Не менше здивування воно викликало і в королеви Єлизавети ІІ, яка дізналась про це після поширення новини у ЗМІ. Тому Її Величність почала шукати методи вирішення проблемної ситуації та після роздумів скликала сімейну нараду. За словами представників монарха, заява принца Гаррі та Меган Маркл була не єдиною темою бесіди, однак однією з головних. Тому королева запросила обидвох герцогів Сассекських до своєї резиденції в Сандрінгемі.

Які аргументи представив внук Єлизавети ІІ та яку реакцію родичів отримав натомість – невідомо. Однак вже після сімейної зустрічі Її Величність офіційно заявила, що повністю підтримує принца Гаррі і Меган Маркл. Такої думки і принц Чарльз, Вільям і Кейт Міддлтон, які були учасниками обговорення.

Ми з моєю родиною повністю підтримуємо бажання Гаррі та Меган розпочати нове життя, як молода сім'я. Хоча ми хотіли б, щоб вони залишалися членами королівської родини, але ми поважаємо та розуміємо їхнє бажання жити більш самостійним життям, залишаючись невід'ємною частиною моєї родини,

– сповістила королева.

У повідомленні також було вказано, що це питання видалося складним для королівської сім'ї, яка і досі не оговталась від радикальної заяви герцогів Сассекських. Проте спільно вони визначили так званий перехідний період, під час якого принц Гаррі та Меган Маркл поступово відходитимуть від своїх королівських повноважень. У цей час родина зможе спокійно жити на дві країни – у Великій Британії та Канаді.