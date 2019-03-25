Представниця на Євробачення: Тіну Кароль приголомшив виступ учасниці "Голосу країни-9"

Вокальні нокаути на розважальному шоу "Голос країни 9 сезон" вразив не тільки глядачів, але й зіркових суддів. Під час 10 випуску проекту Тіна Кароль навіть назвала співачку, яка може в майбутньому представити державу на Євробаченні.

Відкривала виступи команди Потапа запальна рок-виконавиця Вікторія Ягич. Дівчина обрала кавер-пісню Мериліна Менсона Sweet dreams. Своїм потужним вокалом молода матуся зуміла підняти на ноги весь зал "Голосу країни-9" та викликати шквал овацій.

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Зіркові судді теж не залишились байдужими від феєричного виступу Вікторії Ягич. Вокалістку засипали схвальними відгуками, а Тіна Кароль навіть запропонувала їй взяти участь у Нацвідборі до Євробачення, адже так само співачка зможу "нокаутувати" і професійних артистів.

Ім'я ваше – це перемога. Ваш голос вражає. Вас треба ще кудись заслати на такий конкурс, де можна представити Україну. Удар такий в голову – бам і нокаут. Євробачення наступного року,

– зазначила Тіна Кароль.

Така пропозиція зовсім не збентежила Вікторію Ягич. Талановита вокалістка зізналась, що залюбки пішла б на такий конкурс та поборолась за головний кубок шоу. А поки рок-виконавиця зайняла своє крісло у числі чвертьфіналістів.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Ягич