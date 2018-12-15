Представниця України на конкурсі "Міс Всесвіт 2018" показала зворушливі фото з дитинства

У Таїланді 17 грудня відгримів фінал наймасштабнішого і найпрестижнішого міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2018". Щорічно у ньому бере участь близько ста претенденток з п'яти континентів, Україну ж представляла одеситка Каріна Жосан.

Архівні знімки Жосан опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Додамо, що 14 серпня відбувся масштабний конкурс краси "Міс Україна Всесвіт 2018". Переможницею стала Каріна Жосан, яка представила нашу країну на найпрестижнішому світовому конкурсі краси "Міс Всесвіт 2018".

Однак цього року корону "Міс Всесвіт 2018" здобула 24-річна філіппінка Катріона Грей.

Що цікаво, крім фіналу конкурсу краси, у цей день українка відзначила свій день народження. Каріна подякувала найближчим людям і додала, що усе, що відбувалося на сцені, вона присвятила батькам.



Каріна Жосан / Instagram @karinazhosanofficial

"Мене переповнюють емоції і гордість від того, що зірки збіглися саме так, що мені в свій special day пощастило бути обличчям всієї своєї країни. Я неймовірно щаслива!" – заявила Жосан.



Каріна Жосан / Instagram @karinazhosanofficial



Каріна Жосан / Instagram @karinazhosanofficial

Що таке "Міс Всесвіт"?Це наймасштабніший і найпрестижніший міжнародний конкурс краси. Щорічно в конкурсі бере участь близько ста претенденток з п'яти континентів. Відразу після присудження титулу "Міс Всесвіт" його володарка переїжджає в Нью-Йорк. З цього моменту вона протягом року подорожує по світу, займається благодійністю. Переможниці конкурс зробили чудові кар'єри в дипломатії, бізнесі, видавничій справі, кіно і телебаченні.