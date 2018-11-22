Премія "Золотий диск": український гурт "Гайдамаки" здобув перемогу у Польщі

У вівторок, 20 листопада в польському місті Варшава диск українського гурту "Гайдамаки" – "Міцкевич-Стасюк-Гайдамаки" – отримав статус "Золотого" за кількістю продажів. Нагороду вручив директор найбільш популярної радіостанції Польщі "Трійка" – Пьйотр Метц.

"Золотий диск" є однією з найстаріших музичних премій у світі. Що цікаво, це вже друге "золото", яке здобув гурт "Гайдамаки". Перше українські артисти отримали у 2009 році за диск "Voovoo-Haydamaky".

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Альбом "Міцкевич-Стасюк-Гайдамаки", який містить 10 музичних композицій, створених на основі "Кримських сонетів" Адама Міцкевича, став спільним музичним проектом українського гурту "Гайдамаки" та польського письменника Андрія Стасюка.



Гурт "Гайдамаки" / Прес-служба



​Гурт "Гайдамаки" / Прес-служба