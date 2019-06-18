Прес в кадрі та напівпрозора сукня на голе тіло: як Розі Хантінгтон-Уайтлі відпочиває в Італії

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Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Близько тижня тому Розі Хантінгтон-Уайтлі відправилася із сім'ю на острів Капрі, що в Італії. Проте модель не забуває ділитися з прихильниками гарячими світлинами зі своїх італійських канікул. Чергові фото з морської подорожі "ангел" Victoria's Secret показала після ще одного спекотного дня на відпочинку.

В самому розпалі літа англійська модель Розі Хантінгтон-Уайтлі відправилася на відпочинок зі своїм бойфрендом Джейсоном Стетхемом та їхнім дворічним сином Джеком Оскаром. 32-річна зірка подіумів відпочиває від високих підборів і камер папараці, однак не забуває наповнювати свою Instagram-сторінку звабливими знімками у пікантних літніх образах.

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Розі Хантінгтон-Уайтлі опублікувала кілька гарячих знімків з палуби приватної яхти. Для морського відпочинку під палючим сонцем модель обрала легке вбрання – білосніжну сукню з легкої напівпрозорої тканини. Під вбранням не було ні білизни, ні купальника, тому завдяки глибокому декольте моделі вдалося засвітити свої пишні груди. 

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Також молода мамуся зробила сексуальний знімок свого торсу. У кадр потрапив лише пружний прес та її квітковий купальник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Victoria's Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі
Джерело: LifeStyle 24
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