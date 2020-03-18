Президенти України знялися у відеоролику до 90-річчя Ліни Костенко

Перший Президент України Леонід Кравчук та Президент України (2005-2010 рр.) Віктор Ющенко взяли участь в культурно-просвітницькому проєкті "Київщина читає Ліну Костенко".

Державні діячі, політики, митці, актори та науковці знялися у відеоролику-присвяті до 90-річчя української поетеси-шістдесятниці, який відзначається 19 березня 2020 року. Герої відео читають один з найвідоміших віршів Ліни Костенко "Пісенька з варіаціями".

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"Це надзвичайно глибокий та філософський твір, який несе в собі життєдайність та натхнення, – пояснює вибір вірша ініціатор проєкту, директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада Литовченко. – Уся творчість Ліни Костенко – це емоційна боротьба з тим, що спотворює душу та знищує життя, і сьогодні це як ніколи знаходить відгук в наших серцях".

Окрім Президентів Ліну Костенко у відео читають Заслужений лікар України, професор Ольга Богомолець, міністр з розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, голова Київської обласної ради Микола Стариченко, голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, краєзнавець Олексій Заєць, народні артистки України Ольга Сумська та Наталія Бучинська, заслужений артист України Віталій Борисюк, актор театру і кіно Георгій Хостікоєв, а також ініціатор проєкту, директор ВІКЗ Влада Литовченко і співорганізатор проєкту, директор Ржищівського археолого-краєзнавчого музею Людмила Карпенко.

Зйомки проходили в Київській обласній бібліотеці для юнацтва. Проєкт відбувся за підтримки Київської обласної державної адміністрації та Київської обласної ради.

"Київщина читає Ліну Костенко": дивіться відео