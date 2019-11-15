Пригоди маленького дракона і рудої дівчинки: мережу зворушило різдвяне відео

Світ помалу охоплює чарівна атмосфера Нового року та різдвяних свят. Напередодні у мережі навіть з'явилась чуттєва святкова відеоісторія про пригоди маленького дракончика Едгара і його рудоволосої подружки.

Відео зняла мережа британських універмагів John Lewis, яка славиться своїми зворушливими роликами до Різдва. Цьогорічна їхня історія неймовірно зворушлива та повчальна. Вона розповідає про щиру дружбу дракончика та руденької дівчинки.

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Едгар живе у невеличкому містечку разом з людьми. Він щиро тішиться зимовій погоді та підготовці до Різдва, яка панує серед мешканців міста.

Проте, коли дракончик по-справжньому радіє, починає неконтрольовано випускати вогонь. Через це він розтопив сніговика і цілу ковзанку. Але найсумніша пригода трапилась згодом – на відкритті різдвяної ялинки Едгар вщент спалив красуню.

Дракончик розуміє свою невдачу і ховається від розлючених на нього людей у свій будиночок. Проте, вірна рудоволоса подруга таки знайшла спосіб розрадити створіння і помирити його з жителями напередодні Різдва.

У кінці святкової історії на глядачів чекає справді зворушливий хепі-енд.

Різдвяна історія про пригоди дракончика і його подруги: відео