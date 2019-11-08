Приголомшливий вихід: Іванка Трамп зачарувала появою у марокканському каптані

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Іванка Трамп в Марокко
Іванка Трамп в Марокко / Instagram / @alwaysivanka

Донька президента США і за сумісництвом його радник Іванка Трамп здійснила офіційний візит до Марокко. Під час перебування у столиці, Рабаті, 38-річна білявка вирішила одягатися у марокканському стилі, тому на званій вечері з'явилася у приголомшливому національному вбранні.

Напередодні, 7 листопада, Іванка Трамп стала гостею Королівського будинку в столиці Марокко, Рабаті. Відому красуню гостинно приймала Принцеса Лалла Мер'єм оф Марокко (Princess Lalla Meryem of Morocco).

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Саме тому впливова американка вирішила проявити повагу до місцевої культури, одягнувшись у традиційний марокканський одяг.

На фото, які з'явилися на фан-сторінці Іванки Трамп в інстаграмі, вона постала у розкішному золотистому каптані, розшитому бісером, вишивкою, коштовним камінням і декорований облямівкою. До довгого вбрання вона підібрала бежеві туфлі-човники та сережки з перлами. Волосся, незважаючи на коротку довжину, Іванка Трамп вирішила зібрали у красиву зачіску у вигляді масивного пучка.

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Іванка Трамп в Марокко / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп в Марокко
Іванка Трамп в Марокко / Instagram / @alwaysivanka

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп Марокко
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