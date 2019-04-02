Прихильнику Тейлор Свіфт загрожує ув'язнення: деталі

Американська співачка Тейлор Свіфт стала жертвою зухвалого вторгyення у помешкання. І хоч зірки на той час не було у квартирі, однак поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі 22-річний Роджер Альварадо визнав себе винним та очікує на вердикт суддів.

Як повідомляє The Daily Mail, 15 квітня 2019 року в одному з нью-йоркських судів винесуть вирок прихильнику Тейлор Свіфт. Роджер Альварадо уже визнав себе винним у незаконному проникненні до квартири артистки. Окрім цього, хлопця звинувачують у переслідуванні зірки та спробі пограбування. Наразі 22-річному законопорушнику загрожує від 2 до 4 років ув'язнення.

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Прихильник Тейлор Свіфт може загриміти за ґрати / The Daily Mail

Сама Тейлор Свіфт у судових засіданнях не бере участь. Артистка не виправдовує свого прихильника, а помешкання після вторгнення виставила на продаж.

Що відомо про злочин

Інцидент стався всередині квітня 2018 року. У поліцію поступило повідомлення про вторгнення в одну з квартир, що розташована в елітному районі Нью-Йорка. Як згодом стало відомо, власницею помешкання була популярна співачка Тейлор Свіфт.

Спершу правоохоронці підозрювали, що у квартиру проник злодій. Однак 22-річний Роджер Альварадо не намагався нічого вкрасти. Натомість зловмисник, не очікуючи появи поліції, вирішив прийняти душ та полежати на ліжку артистки. Через химерну витівку прихильника Тейлор Свіфт затримали.

Згодом західні ЗМІ повідомляли, що це не перший інцидент співачки, в якому фігурує Роджер Альварадо. Раніше хлопець намагався проникнути в маєток зірки за допомогою лопати. Тоді нажахана Тейлор вирішила змінити місце проживання та оселитись в будинку з охороною. Однак такі міри безпеки не допомогли співачці уникнути неприємностей.

Тейлор Свіфт так і не повернулась до своєї квартири. За словами інсайдерів, зірка боялась залишатись у будинку, бо припускала, що інші прихильники можуть повторити "подвиг" Альварадо. Елітну квартиру одразу ж виставили на продаж, а Тейлор подбала, щоб про нове житло ніхто не дізнався.