Дружина героя "Холостяка" 9 сезону продовжує вражати прихильників фантастичними зйомками. Даша Квіткова влаштувала ефектну зйомку на терасі будинку без одягу, проте демонструвати оголене тіло в мережі не стала, прикривши принади ковдрою.

Зіркова пара "Холостяка" Нікіта Добринін та Даша Квіткова не соромляться показувати свою пристрасть у соціальних мережах, а обраниця ведучого, схоже, не має комплексів щодо свого тіла. Блогерка заради приголомшливих кадрів в інстаграмі влаштовує найоригінальніші зйомки, під час яких часто засвічує свої форми.

Гаряче У білизні: Даша Квіткова розбурхала мережу пікантним фото

Локацією для чергового фотосету Даша Квіткова обрала простору терасу багатоповерхівки з фантастичним виглядом на місто. Дівчина сиділа на широкому кріслі, закинувши ногу на ногу. На ній були лише босоніжки персикового кольору на високих підборах. Оголене тіло вона прикрила білою ковдрою, яка спокусливо спадала на підлогу.

На пікантному фото хвилясте волосся білявки звабливо розвівалось на вітрі. Даша тримала наповнений келих, а сама схилилась на руку. Це ніжне й водночас відверте фото не залишило її прихильників байдужими й зчинило справжній фурор у мережі.

У дописі Даша Квіткова порадила фоловерам впускати у своє життя випадковості та спонтанності. Саме вони, на думку блогерки, роблять дні цікавими і насиченими, адже найкращі моменти не були запланованими.